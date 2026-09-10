Tak Perlu Banyak Bahan, Resep Oseng Terong Bawang Ini Bisa Jadi Menu Favorit Keluarga

Resep Oseng Terong Bawang yang Menggugah Selera Makan
JawaPos.com -- Bingung mencari ide lauk rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera? Oseng terong bawang bisa menjadi salah satu pilihan yang patut dicoba.
Terong ungu yang memiliki tekstur lembut berpadu dengan bawang yang ditumis hingga harum. Tambahan teri medan dan cabai membuat cita rasanya semakin gurih, pedas, dan nikmat disantap bersama nasi hangat.
Selain mudah dibuat, hidangan ini juga menggunakan bahan-bahan yang relatif sederhana dan mudah ditemukan. Karena itu, oseng terong bawang cocok dijadikan menu sehari-hari ketika ingin memasak dengan praktis tanpa mengeluarkan banyak biaya.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng terong bawang yang bisa dibuat sebagai lauk rumahan.
Oseng terong bawang pun siap dinikmati. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih untuk mendapatkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma bawang yang semakin nikmat.
Dengan bahan yang mudah diperoleh dan proses memasak yang tidak rumit, menu ini bisa menjadi alternatif lauk praktis untuk melengkapi hidangan keluarga sehari-hari.
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Jawa Pos
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