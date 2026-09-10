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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 11 September 2026 | 03.30 WIB

Tak Perlu Banyak Bahan, Resep Oseng Terong Bawang Ini Bisa Jadi Menu Favorit Keluarga

Resep Oseng Terong Bawang yang Menggugah Selera Makan - Image

Resep Oseng Terong Bawang yang Menggugah Selera Makan

JawaPos.com -- Bingung mencari ide lauk rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera? Oseng terong bawang bisa menjadi salah satu pilihan yang patut dicoba.

Terong ungu yang memiliki tekstur lembut berpadu dengan bawang yang ditumis hingga harum. Tambahan teri medan dan cabai membuat cita rasanya semakin gurih, pedas, dan nikmat disantap bersama nasi hangat.

Selain mudah dibuat, hidangan ini juga menggunakan bahan-bahan yang relatif sederhana dan mudah ditemukan. Karena itu, oseng terong bawang cocok dijadikan menu sehari-hari ketika ingin memasak dengan praktis tanpa mengeluarkan banyak biaya.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng terong bawang yang bisa dibuat sebagai lauk rumahan.

Bahan-bahan

  • 2 buah atau sekitar 600 gram terong ungu
  • 50 gram teri medan
  • 1 batang serai
  • 5 lembar daun jeruk purut
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh gula pasir
  • 1,5 sendok teh kaldu jamur

Bumbu iris

  • 125 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 2 batang bawang prei
  • 15 gram cabai rawit merah
  • 25 gram cabai rawit hijau

Cara membuat

  • Cuci terong ungu hingga bersih, kemudian potong sesuai selera. Setelah itu, masukkan potongan terong ke dalam wadah berisi air. Langkah ini dilakukan agar warna terong tetap terjaga dan tidak cepat menghitam.
  • Iris bawang merah dan bawang putih dengan ukuran agak tebal, lalu sisihkan.
  • Panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Masukkan bawang putih dan tumis sampai mengeluarkan aroma harum.
  • Tambahkan bawang merah serta bawang prei yang telah diiris. Tumis kembali hingga seluruh bahan layu dan harum.
  • Masukkan serai dan daun jeruk purut. Aduk hingga semua bahan tercampur.
  • Berikutnya, masukkan cabai rawit merah dan cabai rawit hijau yang telah dipotong. Aduk kembali hingga merata.
  • Bumbui dengan garam, gula pasir, dan saus tiram. Aduk sebentar, kemudian tambahkan kaldu jamur dan aduk kembali.
  • Masukkan potongan terong ungu yang sebelumnya telah direndam. Aduk perlahan hingga terong tercampur dengan bumbu.
  • Tambahkan teri medan yang sudah digoreng. Aduk kembali agar teri dan bumbu menyatu dengan terong.
  • Masak beberapa saat hingga terong matang dan bumbu meresap. Setelah itu, matikan kompor.
  • Pindahkan oseng terong bawang ke dalam wadah saji.

Oseng terong bawang pun siap dinikmati. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih untuk mendapatkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma bawang yang semakin nikmat.

Dengan bahan yang mudah diperoleh dan proses memasak yang tidak rumit, menu ini bisa menjadi alternatif lauk praktis untuk melengkapi hidangan keluarga sehari-hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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