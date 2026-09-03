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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 4 September 2026 | 05.31 WIB

Resep Sederhana Oseng Terong Bawang, Sajian Praktis dan Gak Ribet!

Resep Oseng Terong Bawang yang Menggugah Selera Makan - Image

Resep Oseng Terong Bawang yang Menggugah Selera Makan

JawaPos.com – Terong dan bawang adalah kombinasi sederhana yang bisa menghasilkan hidangan rumahan lezat.

Oseng terong bawang menjadi menu andalan banyak keluarga karena rasanya gurih, aromanya harum, dan tentu saja mudah dibuat. Selain praktis, bahan-bahannya pun ekonomis sehingga cocok untuk lauk harian.

Dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng terong bawang yang bisa kamu coba di rumah.

Bahan-bahan:

  • 2 buah (±600 gram) terong ungu

  • 50 gram teri medan

  • 1 batang serai

  • 5 lembar daun jeruk purut

  • 1 sdm saus tiram

  • 1 sdt garam

  • 1 sdt gula pasir

  • 1,5 sdt kaldu jamur

    • Bumbu iris:

    • 125 gram bawang merah

  • 50 gram bawang putih

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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