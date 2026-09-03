Resep Sederhana Oseng Terong Bawang, Sajian Praktis dan Gak Ribet!

Resep Oseng Terong Bawang yang Menggugah Selera Makan
JawaPos.com – Terong dan bawang adalah kombinasi sederhana yang bisa menghasilkan hidangan rumahan lezat.
Oseng terong bawang menjadi menu andalan banyak keluarga karena rasanya gurih, aromanya harum, dan tentu saja mudah dibuat. Selain praktis, bahan-bahannya pun ekonomis sehingga cocok untuk lauk harian.
Dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng terong bawang yang bisa kamu coba di rumah.
2 buah (±600 gram) terong ungu
50 gram teri medan
1 batang serai
5 lembar daun jeruk purut
1 sdm saus tiram
1 sdt garam
1 sdt gula pasir
1,5 sdt kaldu jamur
Bumbu iris:
125 gram bawang merah
50 gram bawang putih
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Jawa Pos
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