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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 21 September 2026 | 22.08 WIB

Garingnya Awet, Ini Resep Cireng Krispi dengan Isian Kopong yang Menggoda

Resep Cireng yang Krispi dan Cocok Jadi Camilan - Image

Resep Cireng yang Krispi dan Cocok Jadi Camilan

JawaPos.com - Cireng merupakan salah satu jajanan khas Jawa Barat yang hingga kini masih digemari banyak orang. Camilan berbahan dasar tepung tapioka ini memiliki perpaduan tekstur yang menarik, mulai dari bagian luar yang renyah hingga bagian dalam yang kenyal dan terasa kopong.

Tidak perlu selalu membeli di luar, cireng juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang mudah ditemukan. Kuncinya terletak pada pembuatan adonan dan teknik menggoreng agar hasil akhirnya tetap garing di luar, tetapi tidak keras saat digigit.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep cireng krispi yang bisa dijadikan camilan untuk menemani waktu santai di rumah. Cireng ini semakin nikmat jika disajikan bersama sambal cuka atau sambal rujak.

Bahan Adonan Biang

  • 250 ml air

  • 5 sdm tepung tapioka

  • 2-3 siung bawang putih, haluskan

  • 1-2 batang daun bawang, iris

  • 2 sdt kaldu bubuk atau penyedap

  • ½ sdt garam

  • ¼ sdt merica

    • Bahan Adonan Cireng

    • 150 gram tepung tapioka

    Bahan Pelapis

    • 100 gram tepung tapioka

    Bahan Sambal Cuka

    • 250 ml air

  • 8 cabai rawit merah, rebus

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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