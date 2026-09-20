Lauk Favorit untuk Bekal, Begini Resep Creamy Garlic Chicken dengan Saus Gurih dan Lembut

JawaPos.com -- Bingung mencari ide lauk yang praktis tetapi tetap lezat untuk bekal? Creamy garlic chicken bisa menjadi pilihan. Perpaduan ayam yang gurih dengan saus creamy dan aroma bawang putih membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan, menu ini dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana yang tersedia di dapur. Selain untuk bekal sekolah maupun kantor, creamy garlic chicken juga bisa disajikan sebagai menu makan siang atau makan malam bersama keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep creamy garlic chicken yang praktis dibuat di rumah dengan rasa gurih dan tekstur saus yang lembut.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak bahan serta langkah-langkah berikut.

Bahan Creamy Garlic Chicken Bahan marinasi ayam:

300 gram paha ayam filet

1 sendok teh kecap Inggris

½ sendok teh oregano kering

¼ sendok teh garam

1 sendok teh kaldu ayam bubuk

1 sendok teh gula pasir

1½ sendok makan tepung maizena

Bahan saus dan pelengkap: