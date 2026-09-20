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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 21 September 2026 | 04.07 WIB

Lauk Favorit untuk Bekal, Begini Resep Creamy Garlic Chicken dengan Saus Gurih dan Lembut

Resep Creamy Garlic Chicken yang Enak dengan Bumbu Meresap. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Creamy Garlic Chicken yang Enak dengan Bumbu Meresap. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com -- Bingung mencari ide lauk yang praktis tetapi tetap lezat untuk bekal? Creamy garlic chicken bisa menjadi pilihan. Perpaduan ayam yang gurih dengan saus creamy dan aroma bawang putih membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan, menu ini dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana yang tersedia di dapur. Selain untuk bekal sekolah maupun kantor, creamy garlic chicken juga bisa disajikan sebagai menu makan siang atau makan malam bersama keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep creamy garlic chicken yang praktis dibuat di rumah dengan rasa gurih dan tekstur saus yang lembut.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak bahan serta langkah-langkah berikut.

Bahan Creamy Garlic Chicken

Bahan marinasi ayam:

  • 300 gram paha ayam filet

  • 1 sendok teh kecap Inggris

  • ½ sendok teh oregano kering

  • ¼ sendok teh garam

  • 1 sendok teh kaldu ayam bubuk

  • 1 sendok teh gula pasir

  • 1½ sendok makan tepung maizena

    • Bahan saus dan pelengkap:

    • 6 siung bawang putih

    Editor: Setyo Adi Nugroho
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