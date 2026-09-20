Resep Carbonara Creamy Favorit Anak, Cukup Pakai Bahan Sederhana

Resep Pasta Carbonara yang Enak dan Cocok untuk Anak-anak
JawaPos.com – Pasta bisa menjadi pilihan menu praktis untuk keluarga karena proses memasaknya relatif mudah dan dapat dikreasikan dengan berbagai macam bahan.
Salah satu menu yang banyak disukai adalah pasta carbonara. Perpaduan saus yang gurih, lembut, dan creamy membuat hidangan ini cocok dinikmati saat makan siang maupun makan malam.
Menariknya, membuat carbonara dengan tekstur creamy ala restoran tidak harus menggunakan bahan yang sulit ditemukan. Dengan beberapa bahan sederhana yang tersedia di dapur, hidangan lezat ini bisa disajikan untuk keluarga, termasuk anak-anak.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep pasta carbonara creamy yang bisa dicoba di rumah.
120 gram spaghetti ukuran 10
10 buah jamur champignon, iris tipis
2 lembar smoked beef, iris
¼ buah bawang bombai, cincang
3 siung bawang putih, cincang
¼ sendok teh pala bubuk
½ sendok teh merica
½ sendok makan tepung terigu
100–200 ml air
80 ml cooking cream
1 sendok makan mentega
1 sendok makan parmesan
1 sendok makan cheese spread
1 butir kuning telur
½ sendok teh garam
1 sendok teh gula
Pertama, rebus spaghetti hingga sekitar tiga perempat matang. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 5–6 menit. Setelah cukup matang, angkat dan tiriskan.
Selanjutnya, panaskan sedikit minyak di dalam panci atau wajan. Masukkan jamur champignon dan masak hingga kandungan airnya berkurang. Setelah itu, tambahkan bawang bombai, bawang putih, dan smoked beef. Tumis seluruh bahan sampai harum.
Berikutnya, masukkan merica, pala bubuk, dan tepung terigu. Aduk hingga tepung tercampur rata dan aromanya keluar.
Tuangkan air secara bertahap, kemudian masukkan spaghetti yang sudah direbus. Bumbui menggunakan garam dan gula, lalu masak hingga kuah sedikit menyusut.
Setelah itu, tuangkan cooking cream dan aduk hingga saus mulai meresap serta menyelimuti spaghetti.
Untuk membuat teksturnya semakin lembut dan gurih, tambahkan mentega, parmesan, serta cheese spread. Aduk sampai seluruh bahan tercampur sempurna, kemudian matikan api.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022