Resep Carbonara Creamy Favorit Anak, Cukup Pakai Bahan Sederhana

JawaPos.com – Pasta bisa menjadi pilihan menu praktis untuk keluarga karena proses memasaknya relatif mudah dan dapat dikreasikan dengan berbagai macam bahan.

Salah satu menu yang banyak disukai adalah pasta carbonara. Perpaduan saus yang gurih, lembut, dan creamy membuat hidangan ini cocok dinikmati saat makan siang maupun makan malam.

Menariknya, membuat carbonara dengan tekstur creamy ala restoran tidak harus menggunakan bahan yang sulit ditemukan. Dengan beberapa bahan sederhana yang tersedia di dapur, hidangan lezat ini bisa disajikan untuk keluarga, termasuk anak-anak.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep pasta carbonara creamy yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Pasta 120 gram spaghetti ukuran 10

10 buah jamur champignon, iris tipis

2 lembar smoked beef, iris

Bahan Saus Creamy ¼ buah bawang bombai, cincang

3 siung bawang putih, cincang

¼ sendok teh pala bubuk

½ sendok teh merica

½ sendok makan tepung terigu

100–200 ml air

80 ml cooking cream

1 sendok makan mentega

1 sendok makan parmesan

1 sendok makan cheese spread

1 butir kuning telur

½ sendok teh garam

1 sendok teh gula

Cara Membuat Pasta Carbonara Pertama, rebus spaghetti hingga sekitar tiga perempat matang. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 5–6 menit. Setelah cukup matang, angkat dan tiriskan.

Selanjutnya, panaskan sedikit minyak di dalam panci atau wajan. Masukkan jamur champignon dan masak hingga kandungan airnya berkurang. Setelah itu, tambahkan bawang bombai, bawang putih, dan smoked beef. Tumis seluruh bahan sampai harum.

Berikutnya, masukkan merica, pala bubuk, dan tepung terigu. Aduk hingga tepung tercampur rata dan aromanya keluar.

Tuangkan air secara bertahap, kemudian masukkan spaghetti yang sudah direbus. Bumbui menggunakan garam dan gula, lalu masak hingga kuah sedikit menyusut.

Setelah itu, tuangkan cooking cream dan aduk hingga saus mulai meresap serta menyelimuti spaghetti.