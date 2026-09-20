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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 21 September 2026 | 00.26 WIB

Resep Carbonara Creamy Favorit Anak, Cukup Pakai Bahan Sederhana

Resep Pasta Carbonara yang Enak dan Cocok untuk Anak-anak - Image

Resep Pasta Carbonara yang Enak dan Cocok untuk Anak-anak

JawaPos.com – Pasta bisa menjadi pilihan menu praktis untuk keluarga karena proses memasaknya relatif mudah dan dapat dikreasikan dengan berbagai macam bahan.

Salah satu menu yang banyak disukai adalah pasta carbonara. Perpaduan saus yang gurih, lembut, dan creamy membuat hidangan ini cocok dinikmati saat makan siang maupun makan malam.

Menariknya, membuat carbonara dengan tekstur creamy ala restoran tidak harus menggunakan bahan yang sulit ditemukan. Dengan beberapa bahan sederhana yang tersedia di dapur, hidangan lezat ini bisa disajikan untuk keluarga, termasuk anak-anak.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep pasta carbonara creamy yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Pasta

  • 120 gram spaghetti ukuran 10

  • 10 buah jamur champignon, iris tipis

  • 2 lembar smoked beef, iris

    • Bahan Saus Creamy

    • ¼ buah bawang bombai, cincang

  • 3 siung bawang putih, cincang

  • ¼ sendok teh pala bubuk

  • ½ sendok teh merica

  • ½ sendok makan tepung terigu

  • 100–200 ml air

  • 80 ml cooking cream

  • 1 sendok makan mentega

  • 1 sendok makan parmesan

  • 1 sendok makan cheese spread

  • 1 butir kuning telur

  • ½ sendok teh garam

  • 1 sendok teh gula

    • Cara Membuat Pasta Carbonara

    Pertama, rebus spaghetti hingga sekitar tiga perempat matang. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 5–6 menit. Setelah cukup matang, angkat dan tiriskan.

    Selanjutnya, panaskan sedikit minyak di dalam panci atau wajan. Masukkan jamur champignon dan masak hingga kandungan airnya berkurang. Setelah itu, tambahkan bawang bombai, bawang putih, dan smoked beef. Tumis seluruh bahan sampai harum.

    Berikutnya, masukkan merica, pala bubuk, dan tepung terigu. Aduk hingga tepung tercampur rata dan aromanya keluar.

    Tuangkan air secara bertahap, kemudian masukkan spaghetti yang sudah direbus. Bumbui menggunakan garam dan gula, lalu masak hingga kuah sedikit menyusut.

    Setelah itu, tuangkan cooking cream dan aduk hingga saus mulai meresap serta menyelimuti spaghetti.

    Untuk membuat teksturnya semakin lembut dan gurih, tambahkan mentega, parmesan, serta cheese spread. Aduk sampai seluruh bahan tercampur sempurna, kemudian matikan api.

    Editor: Setyo Adi Nugroho
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