Tak Perlu Arang, Begini Cara Membuat Ikan Bakar Teflon yang Lezat dan Praktis

Resep Ikan Bakar dengan Teflon yang Enak dan Bikin Nagih./ YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com - Ikan bakar menjadi salah satu menu yang hampir selalu menggugah selera. Perpaduan daging ikan yang gurih dengan bumbu bakar yang manis, pedas, dan harum membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat dan sambal.

Umumnya, ikan bakar dimasak di atas bara api untuk menghasilkan aroma khas yang sedikit smoky. Namun, tidak memiliki panggangan atau ingin proses yang lebih praktis bukan berarti harus melewatkan menu ini. Ikan bakar juga bisa dibuat menggunakan teflon dengan hasil yang tetap lezat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ikan bakar teflon dengan bumbu yang kaya rasa dan mudah dibuat di rumah. Teknik marinasi dan pengolesan bumbu secara bertahap membantu menghasilkan ikan yang lebih gurih dan bumbunya meresap.

Bahan-Bahan Bahan marinasi ikan:

400 gram ikan tilapia filet

1½ sdt kaldu bubuk

⅛ sdt merica

2 sdm maizena

1–2 sdm putih telur

Bumbu halus:

8 butir kemiri, sangrai

15 siung bawang putih