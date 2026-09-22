Tak Perlu Arang, Begini Cara Membuat Ikan Bakar Teflon yang Lezat dan Praktis

JawaPos.com - Ikan bakar menjadi salah satu menu yang hampir selalu menggugah selera. Perpaduan daging ikan yang gurih dengan bumbu bakar yang manis, pedas, dan harum membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat dan sambal.
Umumnya, ikan bakar dimasak di atas bara api untuk menghasilkan aroma khas yang sedikit smoky. Namun, tidak memiliki panggangan atau ingin proses yang lebih praktis bukan berarti harus melewatkan menu ini. Ikan bakar juga bisa dibuat menggunakan teflon dengan hasil yang tetap lezat.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ikan bakar teflon dengan bumbu yang kaya rasa dan mudah dibuat di rumah. Teknik marinasi dan pengolesan bumbu secara bertahap membantu menghasilkan ikan yang lebih gurih dan bumbunya meresap.
Bahan marinasi ikan:
400 gram ikan tilapia filet
1½ sdt kaldu bubuk
⅛ sdt merica
2 sdm maizena
1–2 sdm putih telur
Bumbu halus:
8 butir kemiri, sangrai
15 siung bawang putih
8 siung bawang merah
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022