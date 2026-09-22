Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 23 September 2026 | 03.25 WIB

Tak Perlu Arang, Begini Cara Membuat Ikan Bakar Teflon yang Lezat dan Praktis

Resep Ikan Bakar dengan Teflon yang Enak dan Bikin Nagih./ YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com - Ikan bakar menjadi salah satu menu yang hampir selalu menggugah selera. Perpaduan daging ikan yang gurih dengan bumbu bakar yang manis, pedas, dan harum membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat dan sambal.

Umumnya, ikan bakar dimasak di atas bara api untuk menghasilkan aroma khas yang sedikit smoky. Namun, tidak memiliki panggangan atau ingin proses yang lebih praktis bukan berarti harus melewatkan menu ini. Ikan bakar juga bisa dibuat menggunakan teflon dengan hasil yang tetap lezat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ikan bakar teflon dengan bumbu yang kaya rasa dan mudah dibuat di rumah. Teknik marinasi dan pengolesan bumbu secara bertahap membantu menghasilkan ikan yang lebih gurih dan bumbunya meresap.

Bahan-Bahan

Bahan marinasi ikan:

  • 400 gram ikan tilapia filet

  • 1½ sdt kaldu bubuk

  • ⅛ sdt merica

  • 2 sdm maizena

  • 1–2 sdm putih telur

    • Bumbu halus:

    • 8 butir kemiri, sangrai

  • 15 siung bawang putih

  • 8 siung bawang merah

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Lembut dan Legit! Resep Bolu Kukus Ketan Cokelat dengan Keju Lumer di Tengah - Image
    Kuliner

    Lembut dan Legit! Resep Bolu Kukus Ketan Cokelat dengan Keju Lumer di Tengah

    Rabu, 23 September 2026 | 03.14 WIB

    Tak Takut Lembek! Ini Rahasia Jamur Tiram Goreng Krispi yang Bikin Nagih - Image
    Kuliner

    Tak Takut Lembek! Ini Rahasia Jamur Tiram Goreng Krispi yang Bikin Nagih

    Rabu, 23 September 2026 | 03.02 WIB

    Daging Sapi Empuk dan Serundeng Gurih, Ini Resep Nasi Krawu Ala Gresik - Image
    Kuliner

    Daging Sapi Empuk dan Serundeng Gurih, Ini Resep Nasi Krawu Ala Gresik

    Selasa, 22 September 2026 | 21.14 WIB

    Terpopuler

    Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
    1

    Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

    2

    Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

    3

    Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

    4

    Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

    5

    Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

    6

    Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

    7

    Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

    8

    Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

    9

    Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

    10

    Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com

    Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

    © 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
    Download Aplikasi JawaPos.com
    Download PlaystoreDownload Appstore