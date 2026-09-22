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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 23 September 2026 | 03.02 WIB

Tak Takut Lembek! Ini Rahasia Jamur Tiram Goreng Krispi yang Bikin Nagih

Resep Jamur Goreng Krispi yang Cocok untuk Jadi Camilan - Image

Resep Jamur Goreng Krispi yang Cocok untuk Jadi Camilan

JawaPos.com – Jamur goreng krispi bisa menjadi pilihan camilan sederhana yang disukai berbagai kalangan. Lapisan tepung yang renyah berpadu dengan tekstur jamur yang lembut membuat makanan ini cocok disantap sebagai camilan maupun teman makan.

Selain praktis, olahan jamur tiram ini juga bisa menjadi ide lauk atau peluang usaha rumahan. Agar hasilnya tidak cepat kehilangan kerenyahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama kadar air pada jamur, komposisi tepung, dan teknik menggoreng.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep jamur goreng krispi beserta cara membuatnya agar menghasilkan tekstur garing yang lebih tahan lama.

Bahan-bahan

Bahan utama:

  • 300 gram jamur tiram

Adonan basah:

  • ½ sdm bawang putih halus atau garlic powder

  • ½ sdm bawang merah halus

  • 5 sdm tepung terigu

  • 1 sdm tepung maizena

  • 1 butir telur

  • 1½ sdt baking powder

  • ½ sdt garam

  • 1 sdt kaldu atau penyedap

  • 50 ml air

    • Adonan kering:

    • 120 gram tepung terigu

  • 50 gram tepung maizena

  • ½ sdm garlic powder

  • 1 sdt paprika bubuk

  • ½ sdt garam

  • ⅛ sdt merica

    • Pelengkap:

    • Saus sambal

    Cara Membuat

    Pertama, bersihkan jamur tiram lalu masukkan ke dalam wadah. Tambahkan sedikit garam dan remas perlahan agar bumbu membantu mengeluarkan kandungan air dari jamur.

    Setelah itu, bilas jamur menggunakan air bersih. Peras kembali hingga kadar airnya berkurang. Agar lebih kering, letakkan jamur di atas kain atau lap bersih, kemudian tutup dan tekan perlahan sampai permukaannya tidak terlalu basah.

    Selanjutnya, buat adonan basah. Campurkan bawang putih, bawang merah, tepung terigu, maizena, telur, baking powder, garam, kaldu, dan air. Aduk hingga seluruh bahan menyatu dan menghasilkan adonan yang cukup kental.

    Editor: Setyo Adi Nugroho
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