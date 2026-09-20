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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 21 September 2026 | 00.13 WIB

Cuma Butuh Air Fryer, Begini Resep Jagung Bakar yang Mudah dan Lezat

Resep Jagung Bakar yang Enak dan Praktis - Image

Resep Jagung Bakar yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Jagung bakar menjadi salah satu camilan sederhana yang cocok dinikmati saat bersantai. Aroma dan rasa khas dari jagung yang dipanggang membuat makanan ini kerap menjadi pilihan, terutama ketika malam hari.

Umumnya, jagung bakar dimasak menggunakan arang untuk menghasilkan aroma panggangan yang khas. Namun, cara tersebut bukan satu-satunya pilihan.

Bagi yang ingin membuatnya dengan metode lebih praktis, air fryer bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk memanggang jagung di rumah. Dengan bumbu oles yang tepat, jagung tetap terasa gurih, manis, sekaligus pedas sesuai selera.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep jagung bakar menggunakan air fryer yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-Bahan

Bahan utama:

  • 4–5 buah jagung manis muda

Bahan olesan original:

  • 85 gram margarin

  • 2 sendok teh kaldu ayam bubuk

  • ½ sendok teh garam

  • ½ sendok teh merica

    • Bahan olesan pedas manis:

    • 1–2 sendok makan saus sambal

  • ½ sendok makan kental manis

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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