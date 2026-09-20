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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 21 September 2026 | 04.28 WIB

Resep Udang Mayones Renyah dan Kenyal, Bisa Jadi Menu Bekal Favorit Keluarga

Resep Udang Mayones yang Cocok Jadi Menu Bekal yang Praktis - Image

Resep Udang Mayones yang Cocok Jadi Menu Bekal yang Praktis

JawaPos.com – Udang menjadi salah satu bahan makanan laut yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satu menu yang cukup populer adalah udang mayones, dengan perpaduan udang goreng renyah dan saus mayo yang gurih, manis, serta sedikit segar.

Tekstur udang yang tetap kenyal berpadu dengan balutan tepung yang garing membuat menu ini terasa seperti hidangan restoran. Menariknya, proses pembuatannya cukup sederhana dan bahan-bahannya juga mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, terdapat resep udang mayones yang dapat dibuat sendiri di rumah. Menu ini juga bisa menjadi pilihan bekal praktis karena mudah disiapkan.

Berikut bahan dan cara membuat udang mayones krispi:

Bahan Udang

  • 300 gram udang ukuran 25, sudah dikupas

  • ½ sdt jahe halus

  • 1 butir putih telur

  • 150 gram tepung maizena

  • ½ sdt baking soda

  • Garam secukupnya

  • Lada secukupnya

  • Minyak goreng secukupnya

    • Bahan Saus Mayones

    • 6 sdm mayones

  • 2 sdm susu kental manis

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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