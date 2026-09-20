Resep Pempek Adaan yang Gurih dan Kenyal, Cocok Disajikan dengan Cuko

JawaPos.com – Pempek menjadi salah satu makanan khas Palembang yang begitu populer dan memiliki banyak variasi. Salah satunya adalah pempek adaan yang memiliki bentuk bulat dengan cita rasa gurih dan aroma ikan yang khas.

Berbeda dari beberapa jenis pempek lainnya, pempek adaan biasanya langsung digoreng sehingga bagian luarnya dapat terasa sedikit renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan kenyal.

Hidangan ini semakin nikmat ketika disantap bersama kuah cuko yang memiliki perpaduan rasa manis, asam, pedas, dan gurih.

Tidak perlu selalu membeli, pempek adaan juga dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep pempek adaan lengkap dengan cuko yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Pempek Adaan 1 kg ikan tenggiri giling

500 gram es serut atau air es

4 sdm garam

5 sdm gula pasir

4 sdm kaldu jamur atau penyedap

6 siung bawang putih, haluskan

2 butir putih telur

800 gram tepung sagu