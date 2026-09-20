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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 21 September 2026 | 00.01 WIB

Resep Pempek Adaan yang Gurih dan Kenyal, Cocok Disajikan dengan Cuko

Resep Pempek Adaan Khas Palembang. (Youtube Devina Hermawan) - Image

Resep Pempek Adaan Khas Palembang. (Youtube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Pempek menjadi salah satu makanan khas Palembang yang begitu populer dan memiliki banyak variasi. Salah satunya adalah pempek adaan yang memiliki bentuk bulat dengan cita rasa gurih dan aroma ikan yang khas.

Berbeda dari beberapa jenis pempek lainnya, pempek adaan biasanya langsung digoreng sehingga bagian luarnya dapat terasa sedikit renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan kenyal.

Hidangan ini semakin nikmat ketika disantap bersama kuah cuko yang memiliki perpaduan rasa manis, asam, pedas, dan gurih.

Tidak perlu selalu membeli, pempek adaan juga dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep pempek adaan lengkap dengan cuko yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Pempek Adaan

  • 1 kg ikan tenggiri giling

  • 500 gram es serut atau air es

  • 4 sdm garam

  • 5 sdm gula pasir

  • 4 sdm kaldu jamur atau penyedap

  • 6 siung bawang putih, haluskan

  • 2 butir putih telur

  • 800 gram tepung sagu

  • 100 gram bawang merah, cincang kasar

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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