Resep Tortilla Chicken Roll, Manfaatkan Sisa Roti Tawar Jadi Camilan Crispy



JawaPos.com - Pinggiran roti tawar biasanya langsung dibuang setelah bagian tengahnya digunakan. Padahal, sisa roti tersebut masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan tambahan untuk membuat camilan. Salah satunya seperti Tortilla Chicken Roll yang memadukan adonan ayam, tortilla, dan keju mozzarella.

Dikutip dari Instagram @kupicookie, sisa roti tawar dalam resep ini tidak hanya digunakan sebagai pelapis atau bread crumbs. Pinggiran roti terlebih dahulu diolah menggunakan chopper, kemudian dicampurkan ke dalam adonan ayam sehingga tidak ada bagian roti yang terbuang percuma.

Adonan ayam tersebut juga dilengkapi jamur kancing, bawang bombay, paprika, serta beberapa bumbu seperti onion powder, garlic powder, dan paprika powder. Setelah dibungkus menggunakan tortilla dan diberi mozzarella, chicken roll kemudian dilapisi kembali dengan olahan roti sebelum digoreng.

Teknik ini membuat Tortilla Chicken Roll memiliki beberapa tekstur dalam satu gigitan. Tortilla menjadi bagian pembungkus, adonan ayam dan sayuran memberikan isian yang gurih, sedangkan lapisan roti di bagian luar dapat memberikan tekstur crispy setelah digoreng.

Resep ini juga bisa menjadi inspirasi untuk mengolah sisa bahan makanan yang masih layak digunakan. Jadi, daripada pinggiran roti tawar berakhir di tempat sampah, coba manfaatkan menjadi bagian dari camilan yang lebih menarik.

Bahan

250 gram paha ayam, giling

Jamur kancing secukupnya

1/2 buah bawang bombay

1/4 buah paprika

Onion powder secukupnya

Garlic powder secukupnya

Paprika powder secukupnya

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

Sisa atau pinggiran roti tawar secukupnya

Bahan Lain

Tortilla secukupnya

Keju mozzarella secukupnya

Parsley secukupnya

Minyak untuk menggoreng

Cara Pembuatan

1. Siapkan sisa atau pinggiran roti tawar. Masukkan ke dalam chopper, kemudian proses hingga teksturnya menjadi lebih halus seperti bread crumbs.

2. Cincang atau potong kecil jamur kancing, bawang bombay, dan paprika.

3. Siapkan paha ayam yang sudah digiling. Campurkan dengan jamur kancing, bawang bombay, paprika, dan sebagian olahan roti tawar.

4. Tambahkan onion powder, garlic powder, paprika powder, garam, lada, dan kaldu bubuk. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan menjadi adonan ayam.

5. Ambil satu lembar tortilla, kemudian letakkan adonan ayam di atasnya. Tambahkan keju mozzarella dan parsley secukupnya.

6. Gulung tortilla hingga seluruh isian tertutup. Pastikan bagian ujungnya rapat agar isian tidak mudah keluar saat dimasak.

7. Lapisi bagian luar tortilla chicken roll dengan sisa olahan roti tawar hingga seluruh permukaannya tertutup.

8. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng chicken roll hingga bagian luarnya matang dan berwarna kecokelatan.

9. Angkat dan tiriskan. Potong Tortilla Chicken Roll sesuai selera, kemudian sajikan selagi hangat.

Tortilla Chicken Roll bisa menjadi pilihan camilan gurih yang sekaligus membantu memanfaatkan sisa roti tawar di rumah. Ayam, sayuran, dan mozzarella memberikan isian yang kaya rasa, sementara lapisan roti di bagian luar membuat teksturnya lebih crispy.