10 Rekomendasi Bakso Dekat Kota Lama Surabaya, dari Bakso Pajero hingga Bakso Tetelan Pak Kam

Semangkuk bakso menjadi salah satu pilihan kuliner yang mudah ditemukan di Surabaya / Foto: Magnific
JawaPos.com – Semangkuk bakso menjadi salah satu pilihan kuliner yang sulit ditolak. Kuah kaldu hangat, pentol kenyal, tahu, hingga tambahan tetelan membuat hidangan sederhana ini tetap punya banyak penggemar.
Di Surabaya, pilihan tempat menikmati bakso cukup beragam. Dan Kota Lama, selain untuk jalan-jalan juga bisa dipadukan dengan agenda kulineran.
Setelah menikmati bangunan-bangunan bersejarah dan suasana kawasan Kota Lama Surabaya, para wisatawan bisa menyantap semangkuk bakso dengan tenang.
Dilansir dari Google Maps, berikut 10 rekomendasi bakso yang bisa masuk daftar kulineran saat berada di Kota Lama Surabaya.
Perlu dicatat, rating, jumlah ulasan, harga, layanan, dan kondisi operasional tempat makan dapat berubah. Sebaiknya cek kembali informasi terbaru sebelum berkunjung.
1. Bakso Pajero Surabaya
Bakso Pajero Surabaya berada di Jalan Dharmawangsa No. 72A. Tempat ini mendapatkan rating 4,7 dari sekitar 933 ulasan.
Konsepnya cukup sederhana dan melayani makan di tempat maupun dibawa pulang.
Lokasinya yang berada di kawasan Dharmawangsa membuat tempat ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi pencinta bakso yang ingin menikmati sajian hangat tanpa suasana restoran yang terlalu formal.
2. Bakso Tetelan Pak Kam
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