Street Food Wiyung Wajib Coba, Ada Bakso Rp12 Ribuan hingga Lontong Mie Surabaya

Ilustrasi bakso di Wiyung. (YouTube @iansuhendra)
JawaPos.Com - Street food di daerah Surabaya kali ini mengajak anda menjelajahi kawasan Wiyung.
Wiyung merupakan salah satu daerah di Surabaya Barat yang memiliki lokasi cukup strategis dan dikelilingi oleh berbagai kawasan permukiman penduduk.
Tidak hanya itu, kawasan Wiyung juga berdekatan dengan area kampus UNESA sehingga cukup mudah menemukan berbagai tempat makan dan street food dengan pilihan makanan yang beragam.
Di kawasan Wiyung,anda dapat menemukan bakso komplit dengan harga Rp 12.000 sampai makanan khas Surabaya, seperti lontong mie yang ada di dalam gang-gang permukiman.
Berikut beberapa kuliner street food di daerah Wiyung yang wajib anda coba, dirangkum dari ulasan kanal YouTube @iansuhendra pada (16/08).
Pecel Ponorogo Bu Kani
Pecel Ponorogo Bu Kani menjadi warung nasi pecel yang cukup legendaris di daerah wiyung. Alamatnya berada di Jl. Raya Menganti Wiyung No.18, Wiyung, Kec. Wiyung, Surabaya. Pecel ini memiliki citarasa bumbu pecelnya yang gurih pedas khas ponorogo ini nikmat banget. Lauknya juga beragam mulai dari empal daging, aneka gorengan, ayam goreng, telur mata sapi, sampai telur bumbu bali. Satu porsi dibanderol dengan harga Rp 9.000.
Lontong Mie Mbak Yuli
Lontong Mie Mbak Yuli sangat hidden gem karena berjualan di dalam gang. Lokasinya berada di sekitaran Jl. Wiyung II No.19a, RW.04, surabaya, Kec. Wiyung, Surabaya. Seporsi lontong mie dibanderol dengan harga Rp 10.000. Seporsi lontong mie ini terdiri dari lontong, mie kuning, tahu goreng, lentho, udang, kemudian disiram dengan kuah tauge segar, serta diberi tambahan bawang goreng.
Soto Ayam Cak Djolelo Wiyung
Soto Ayam Cak Djolelo berada di Jl. Raya Menganti Karangan No.27, Wiyung, Kec. Wiyung, Surabaya, Jawa Timur 60228. Soto ayam di sini terkenal dengan kuah soto medok dengan racikan koya yang melimpah.seporsi soto lamongan ini dibanderol dengan harga Rp 15.000. Isiannya terdiri dari nasi hangat, bihun, ayam suwir, telur rebus, daun seledri, kemudian disiram dengan kuah kuning berempah serta tambahan koya melimpah.
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