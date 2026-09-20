Resep Blueberry Cheese Toast, Gurih dan Manis Dibuat Kurang dari 10 Menit

Potret blueberry cheese toast dengan roti sourdough dan mozzarella yang memadukan rasa manis, asam, gurih. (instagram.com/@pattygurlz)



JawaPos.com - Perpaduan keju dan selai buah mungkin terdengar sederhana, tetapi rasanya bisa menjadi semakin menarik ketika dipanggang hingga roti crispy. Salah satunya Blueberry Cheese Toast, camilan yang menggabungkan sourdough, mozzarella cheese, dan selai blueberry dalam satu sajian.

Dikutip dari Instagram @pattygurlz, camilan ini dapat dibuat dalam waktu kurang dari 10 menit. Resepnya menggunakan Morin Selai Blueberry yang memiliki perpaduan rasa manis dan asam, serta tekstur blueberry yang masih terasa.

Keju mozzarella memberikan rasa gurih dan tekstur chewy ketika dipanaskan, sedangkan selai blueberry menghadirkan rasa manis dan sedikit asam. Perpaduan tersebut kemudian dilengkapi sourdough yang dipanggang dengan butter hingga bagian luarnya terasa crispy.

Blueberry Cheese Toast cocok menjadi pilihan ketika ingin membuat camilan yang tidak membutuhkan banyak bahan. Hanya dengan empat bahan utama, roti biasa bisa diolah menjadi sajian dengan perpaduan rasa yang cukup berbeda dari toast pada umumnya.

Bahan

Sourdough secukupnya

Mozzarella cheese secukupnya

Selai Blueberry secukupnya

Butter secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan sourdough, kemudian oleskan butter pada bagian luar roti yang akan dipanggang.

2. Letakkan mozzarella cheese di atas salah satu lembar sourdough.

3. Tambahkan selai blueberry secukupnya di atas keju.

4. Tutup dengan lembar sourdough lainnya hingga membentuk sandwich.

5. Panaskan pan atau teflon, kemudian panggang roti hingga bagian luarnya berwarna kecokelatan dan crispy. Balik agar kedua sisinya matang merata.

6. Panggang hingga mozzarella di dalamnya meleleh dan bagian luar roti terasa renyah.

7. Angkat Blueberry Cheese Toast, kemudian potong sesuai selera dan sajikan selagi hangat.

Blueberry Cheese Toast menawarkan perpaduan rasa yang cukup unik dalam satu gigitan. Tekstur sourdough yang crispy berpadu dengan mozzarella yang gurih dan chewy, lalu dilengkapi selai blueberry dengan rasa manis serta sedikit asam.