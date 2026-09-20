Resep Korean Cream Pasta, Pasta Creamy Pedas dengan Gyoza

Potret Korean Cream Pasta creamy yang berpadu dengan pedasnya gyoza. (instagram.com/@sitalidah)

JawaPos.com - Ingin menikmati pasta dengan cita rasa yang berbeda dari biasanya? Korean Cream Pasta bisa menjadi pilihan untuk kamu yang menyukai perpaduan saus creamy dengan sensasi pedas khas Korea. Hidangan ini menggabungkan fusili dengan saus berbahan susu, cream cheese, dan keju, kemudian dipadukan dengan gochujang serta gochugaru.

Tidak hanya pasta, sajian ini juga dilengkapi gyoza spicy yang dimasak hingga matang lalu dicampurkan dengan saus gochujang. Perpaduan pasta creamy dan gyoza berbumbu pedas membuat satu porsi menu ini terasa lebih lengkap dan menarik untuk dicoba di rumah.

Dikutip dari Instagram @sitalidah, resep Korean Cream Pasta ini menggunakan bahan yang cukup sederhana. Fusili menjadi pilihan pasta yang digunakan, sementara sausnya dibuat dari campuran margarin, tepung terigu, susu, cream cheese, dan keju bubuk.

Menariknya, rasa khas Korea pada hidangan ini berasal dari penggunaan gochujang dan gochugaru. Gochujang memberikan rasa pedas sekaligus gurih pada saus, sedangkan gochugaru menambahkan sensasi pedas yang lebih khas. Tambahan mozzarella juga membuat tekstur pasta semakin creamy dan cheesy.

Bahan

Untuk pasta:

100 gram fusili

2 sdm margarin

1 sdm tepung terigu

200 ml susu

3 sdm cream cheese

2 sdm keju bubuk

Lada secukupnya

Penyedap secukupnya

Mozzarella secukupnya

Untuk saus gochujang dan gyoza:

2 siung bawang putih

4 sdm saus gochujang

1 sdt gochugaru

Penyedap secukupnya

Gyoza spicy secukupnya

Cara Pembuatan

1. Rebus fusili dalam air hingga matang, sekitar 7 menit. Setelah matang, tiriskan dan sisihkan.

2. Panaskan margarin, kemudian masukkan tepung terigu. Aduk dan masak hingga tercampur rata.

3. Tuangkan susu, lalu tambahkan cream cheese, keju bubuk, lada, dan penyedap. Aduk hingga bahan tercampur dan menghasilkan saus creamy.

4. Masukkan fusili yang sudah direbus ke dalam saus. Aduk hingga seluruh pasta terbalut saus.

5. Tambahkan mozzarella secukupnya, kemudian aduk kembali hingga keju tercampur dengan pasta.

6. Untuk membuat saus gochujang, tumis bawang putih dengan sedikit margarin hingga harum.

7. Masukkan saus gochujang, gochugaru, dan penyedap. Aduk hingga seluruh bahan tercampur.

8. Masukkan gyoza spicy, lalu masak hingga gyoza matang dan terbalut saus gochujang.

9. Sajikan Korean Cream Pasta dalam piring atau mangkuk, kemudian letakkan gyoza spicy dengan saus gochujang di atasnya.

10. Korean Cream Pasta siap disantap selagi hangat.

Korean Cream Pasta ini bisa menjadi alternatif bagi pencinta pasta yang ingin mencoba perpaduan rasa yang lebih berani. Saus creamy dari susu dan keju memberikan rasa gurih dan lembut, sementara gochujang dan gochugaru menghadirkan sentuhan pedas khas Korea.