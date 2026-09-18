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Nola Amalia Rosyada
Sabtu, 19 September 2026 | 04.48 WIB

Resep Sate Ayam Kari ala Timur Tengah, Kaya Rempah dan Praktis

Potret sate ayam kari ala Timur Tengah yang berempah dan gurih. (Sumber: instagram.com/@esnadfoods.id) - Image

Potret sate ayam kari ala Timur Tengah yang berempah dan gurih. (Sumber: instagram.com/@esnadfoods.id)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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