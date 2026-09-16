7 Oleh-Oleh Khas Sorong yang Wajib dibawa Pulang, Ada Abon Gulung Hingga Produk Herbal Sarang Semut

Abon Gulung Khas Sorong (Sumber: Instagram @billybakerysorong)

JawaPos.com - Sorong merupakan salah satu kota di Papua Barat Daya yang menjadi pintu masuk bagi wisatawan yang ingin menjelajahi berbagai destinasi di Papua. Selain menawarkan berbagai keindahan alam, kota ini juga memiliki ragam kuliner khas yang dapat dicicipi dan dijadikan oleh-oleh untuk keluarga maupun kerabat.

Beragam pilihan tersebut memiliki cita rasa, bentuk, dan keunikan yang berbeda. Mulai dari makanan ringan, minuman, buah khas Sorong, hingga produk herbal. Kalau kamu bingung mau bawa oleh-oleh apa, berikut tujuh rekomendasi yang wajib kamu coba.

Kalau kamu berlibur ke Sorong, kurang lengkap rasanya jika pulang tanpa membawa Abon Gulung sebagai oleh-oleh. Makanan khas ini cukup populer di Sorong dan banyak diburu wisatawan. Abon Gulung memiliki tekstur yang lembut saat digigit, tetapi terasa padat ketika dikunyah. Isian abon sapi yang melimpah membuat satu potong saja cukup mengenyangkan. Meski begitu, cita rasanya yang gurih tetap membuat makanan ini nikmat disantap dan tidak mudah membuat bosan.

Menariknya, ada berbagai pilihan varian rasa yang dapat kamu coba. Selain varian utamanya abon sapi, tersedia juga abon rasa pedas, asin, cokelat, hingga abon isian sosis dan susu. Beragam pilihan tersebut membuat wisatawan tidak bosan jika hanya mencoba satu jenis saja. Tak hanya memiliki rasa yang khas, Abon Gulung juga cukup praktis untuk dibawa pulang.

Harganya yang relatif terjangkau membuat kudapan ini banyak dipilih wisatawan maupun masyarakat setempat sebagai oleh-oleh untuk keluarga maupun kerabat. Kamu dapat menemukan Abon Gulung di toko oleh-oleh di sekitar Sorong. Salah satu tempat yang bisa didatangi untuk mendapatkannya adalah Billy Bakery yang berada di Jalan Ahmad Yani, Klakublik, Distrik Sorong.

2. Kue Lontar

Buat kamu yang lebih menyukai camilan dengan rasa manis, Kue Lontar bisa menjadi pilihan yang tepat untuk dibawa pulang. Nama “lontar” sendiri berasal dari istilah Belanda ronde taart yang berarti kue bundar. Sesuai namanya, kue ini berbentuk bundar dengan ukuran yang cukup besar dan sekilas menyerupai pie susu.

Terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti telur, susu kental manis, tepung terigu, margarin, dan vanila. Bagian dalamnya berwarna kuning keemasan dengan tekstur yang lembut dan creamy. Sementara itu, bagian luarnya memiliki tekstur sedikit renyah sehingga memberikan sensasi berbeda saat disantap.

Cita rasa yang manis dan gurih membuatnya banyak digemari masyarakat setempat maupun wisatawan. Uniknya, Kue Lontar tidak hanya menjadi camilan saja, tetapi kerap disajikan dalam berbagai perayaan dan acara keluarga di Papua. Ukurannya yang besar dan kemasannya yang praktis membuat kudapan ini sangat cocok untuk dijadikan oleh-oleh.

3. Keripik Keladi