Jadwal Kapal Cepat Waisai-Sorong Terbaru 2026: Pilihan Jam Berangkat, Harga Tiket, dan Tips Naik Ferry Raja Ampat

JawaPos.com - Wisatawan yang hendak keluar dari Raja Ampat menuju Sorong kini memiliki pilihan jadwal kapal cepat yang beroperasi setiap hari melalui rute Pelabuhan Waisai–Sorong.

Layanan kapal feri ekspres ini menjadi transportasi utama wisatawan maupun warga lokal karena waktu tempuhnya relatif singkat, yakni sekitar dua jam perjalanan laut.

Operator utama yang melayani jalur penyeberangan tersebut tercatat adalah Express Bahari dan Belibis Group. Jadwal keberangkatan tersedia setiap hari, meski jumlah trip berbeda tergantung hari operasional atau ada tidaknya kendala dari operator kapal.

Bagi wisatawan yang sedang menyusun itinerary liburan Raja Ampat, mengetahui jadwal kapal cepat Waisai-Sorong sangat penting agar tidak tertinggal penerbangan lanjutan dari Sorong maupun agenda wisata lainnya.

Jadwal Kapal Cepat Waisai-Sorong yang Beroperasi Setiap Hari

Berikut jadwal reguler kapal cepat rute Pelabuhan Waisai Raja Ampat menuju Pelabuhan Sorong:

1. Senin, Selasa, dan Kamis

Pada tiga hari tersebut, tersedia satu kali keberangkatan setiap hari dengan jadwal:

Pukul 14.00 WIT

Jadwal ini biasanya menjadi pilihan wisatawan yang masih ingin menikmati aktivitas pagi di Raja Ampat sebelum kembali ke Sorong.