Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 19 Juli 2026 | 01.17 WIB

Papua Barat Daya Usulkan Sorong Jadi Embarkasi Haji Antara, Menhaj: Masih Memungkinkan

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat rapat evaluasi haji 2026 yang dihadiri Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf di Kota Sorong, Jumat (17/7/2026). (Kemenhaj) - Image

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat rapat evaluasi haji 2026 yang dihadiri Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf di Kota Sorong, Jumat (17/7/2026). (Kemenhaj)

JawaPos.com – Kehadiran Menteri haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Sorong, dimanfaatkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu untuk mengusulkan pemmbentukan embarkasi haji baru.

Target awal adalah membentuk embarkasi antara di Sorong, untuk mempermudah pelayanan keberangkatan jamaah haji dari wilayah Papua, terutama Papua Barat Daya.

"Sehingga seluruh proses administrasi, seperti pemeriksaan dokumen, paspor, dan tahapan keberangkatan jamaah dapat diselesaikan di Sorong tanpa harus menginap di Makassar," katanya di Sorong, Sabtu (18/7) sebagaimana dilansir dari Antara.

Dia mengatakan selama ini jamaah haji dari tanah Papua masih harus transit dan menjalani berbagai tahapan administrasi di embarkasi Makassar, sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi.

Karena itu, Pemprov Papua Barat Daya terus menyiapkan berbagai infrastruktur untuk mendukung pembentukan embarkasi haji antara. Salah satunya adalah mengembangkan Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.

Pengembangan bandara diawali dengan rencana penambahan terminal penumpang guna meningkatkan kapasitas pelayanan.

"Langkah tersebut telah dibahas bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari persiapan menuju operasional embarkasi antara," lanjutnya.

Selain itu, landasan pacu Bandara DEO akan diperpanjang sekitar 600 meter agar dapat didarati pesawat berbadan lebar untuk penerbangan haji langsung ke Arab Saudi.

"Jangka panjangnya kami ingin penerbangan haji dapat langsung berangkat dari Sorong menuju Tanah Suci, karena Bandara DEO juga telah berstatus bandara internasional," imbuhnya.

Sebelumnya, Menhaj Irfan Yusuf menjelaskan bahwa pembukaan embarkasi baru, termasuk di Sorong, pada prinsinya memungkinkan.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Rugikan Korban Hingga Rp 116 Miliar, Satgas Gakkum Polri Jerat 32 Tersangka Selama Periode Haji Tahun Ini - Image
Kasuistika

Rugikan Korban Hingga Rp 116 Miliar, Satgas Gakkum Polri Jerat 32 Tersangka Selama Periode Haji Tahun Ini

Rabu, 8 Juli 2026 | 05.31 WIB

Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, Menhaj: Tak Bisa Mengelak Pelemahan Rupiah hingga Kenaikan Avtur - Image
Haji

Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, Menhaj: Tak Bisa Mengelak Pelemahan Rupiah hingga Kenaikan Avtur

Sabtu, 4 Juli 2026 | 18.27 WIB

Buka Rakernas Evaluasi Haji, Menhaj Minta Tak Ada yang Ditutup-tutupi, Pelayanan di Mina Jadi Sorotan - Image
Haji

Buka Rakernas Evaluasi Haji, Menhaj Minta Tak Ada yang Ditutup-tutupi, Pelayanan di Mina Jadi Sorotan

Sabtu, 4 Juli 2026 | 18.13 WIB

Terpopuler

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026 - Image
1

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

2

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

3

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

4

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

5

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

8

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

9

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

10

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore