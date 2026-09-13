Resep Baked Egg Rice, Olahan Nasi Sisa dengan Telur dan Luncheon

Potret baked egg rice dari nasi sisa, telur, wortel, dan luncheon. (instagram.com/@kupicookie)
JawaPos.com - Punya nasi sisa dari makan kemarin? Jangan buru-buru dibuang. Nasi yang masih layak konsumsi bisa diolah menjadi menu baru yang lebih menarik, salah satunya baked egg rice dengan campuran telur, sayuran, dan luncheon.
Dikutip dari Instagram @kupicookie, baked egg rice merupakan olahan sederhana yang bisa dibuat dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di rumah. Nasi dicampur dengan telur, wortel, daun bawang, serta luncheon yang sudah ditumis, kemudian diberi beberapa jenis bumbu agar rasanya semakin gurih.
Penggunaan telur dalam jumlah cukup banyak membuat adonan baked egg rice menyatu setelah dipanggang. Sementara itu, wortel dan daun bawang memberikan tambahan tekstur serta aroma yang membuat hidangan tidak terasa monoton.
Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana, mulai dari garam, kaldu bubuk, lada, hingga bubuk kari. Ada pula bawang putih bubuk dan penyedap untuk memperkuat rasa gurih pada hidangan.
Setelah semua bahan tercampur, adonan dipanggang pada suhu 180 derajat Celsius selama sekitar 30-35 menit. Hasil akhirnya bisa dipotong-potong dan disantap langsung atau dicocol menggunakan saus sambal maupun cabai rawit seperti saran dari kreatornya.
Baked egg rice bisa menjadi alternatif saat bosan dengan nasi goreng atau ingin mengolah nasi sisa menjadi menu yang berbeda. Cara membuatnya juga cukup praktis karena sebagian besar prosesnya hanya mencampurkan bahan sebelum dipanggang.
Bahan:
8 butir telur
1 buah wortel
Daun bawang secukupnya
Luncheon yang sudah ditumis secukupnya
Nasi sisa secukupnya
Seasoning:
1 sendok teh garam
1 sendok teh kaldu bubuk
1/2 sendok teh lada bubuk
1 sendok teh bubuk kari
1 sendok makan bawang putih bubuk
Penyedap secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Siapkan nasi sisa yang masih layak konsumsi, kemudian masukkan ke dalam wadah.
2. Potong wortel dan daun bawang sesuai selera.
3. Tumis luncheon hingga matang, lalu sisihkan.
4. Masukkan telur ke dalam wadah berisi nasi, kemudian tambahkan wortel, daun bawang, dan luncheon yang sudah ditumis.
5. Tambahkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, bubuk kari, bawang putih bubuk, dan penyedap.
6. Aduk seluruh bahan hingga telur dan bumbu tercampur rata dengan nasi.
7. Tuangkan adonan ke dalam loyang atau wadah tahan panas, kemudian ratakan permukaannya.
8. Panggang dalam oven dengan suhu 180 derajat Celsius selama sekitar 30–35 menit atau hingga adonan matang.
9. Setelah matang, keluarkan baked egg rice dan biarkan sedikit hangat sebelum dipotong.
10. Sajikan dengan saus sambal atau cabai rawit sesuai selera.
Baked egg rice bisa menjadi solusi sederhana untuk memanfaatkan nasi sisa menjadi hidangan yang berbeda. Perpaduan telur, nasi, luncheon, wortel, dan daun bawang membuatnya memiliki rasa gurih dengan tekstur yang lebih padat setelah dipanggang.
Resep dari @kupicookie ini juga tidak membutuhkan banyak proses memasak. Cukup campurkan bahan, beri bumbu, kemudian panggang hingga matang. Jadi, saat masih punya nasi sisa di rumah, menu ini bisa masuk daftar resep yang layak dicoba daripada membiarkannya terbuang.
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