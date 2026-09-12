Pecinta Sambal Merapat! Ini Resep Ayam Sere Lemo Khas Bali yang Bikin Nagih

Resep Ayam Sere Lemo Khas Bali yang Menggugah Selera Makan./ YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Bali bukan hanya dikenal dengan panorama alam dan budayanya yang khas. Pulau Dewata juga mempunyai beragam sajian tradisional yang menawarkan cita rasa unik dan menggugah selera.
Salah satunya adalah ayam sere lemo. Hidangan berbahan dasar ayam ini memadukan rasa gurih dengan sensasi pedas serta kesegaran jeruk limau yang membuat rasanya semakin nikmat.
Ayam yang telah digoreng kemudian disuwir dan dicampurkan dengan sambal berbahan cabai serta bawang merah. Perpaduan tersebut cocok disantap bersama nasi putih hangat.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ayam sere lemo khas Bali yang bisa dicoba sendiri di rumah.
Masukkan paha ayam fillet ke dalam wadah, kemudian tambahkan bumbu marinasi, garam, dan penyedap rasa.
Aduk ayam bersama seluruh bumbu sampai merata. Diamkan selama kurang lebih 30 menit hingga 1 jam agar bumbu meresap.
Setelah proses marinasi selesai, panaskan minyak dalam wajan. Goreng ayam sampai matang dan bagian luarnya berwarna kecokelatan.
Angkat ayam dan tiriskan minyaknya. Tunggu hingga ayam cukup dingin, kemudian suwir-suwir daging ayam menjadi bagian yang lebih kecil.
Sementara itu, iris tipis bawang merah dan siapkan bahan untuk sambalnya.
Masukkan cabai merah, cabai rawit, terasi yang sebelumnya sudah dibakar, garam, dan penyedap rasa ke dalam cobek. Ulek hingga seluruh bahan tercampur dan tingkat kehalusannya sesuai selera.
Masukkan irisan bawang merah ke dalam sambal. Ulek kembali sebentar agar bawang menyatu dengan bumbu, tetapi tetap memberikan tekstur.
Siram sambal dengan minyak panas, kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata.
Tambahkan perasan jeruk limau. Aduk kembali sampai aroma segar jeruk menyatu dengan sambal.
Masukkan ayam yang sudah disuwir ke dalam wadah berisi sambal. Aduk sampai sambal melapisi seluruh bagian ayam.
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Jawa Pos
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