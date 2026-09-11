Cuma Pakai Bahan Sederhana, Resep Lodeh Jantung Pisang Ini Cocok untuk Menu Keluarga

JawaPos.com – Lodeh menjadi salah satu hidangan rumahan yang cukup mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Kuah santannya yang gurih berpadu dengan aneka sayuran membuat masakan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Salah satu bahan yang bisa diolah menjadi lodeh adalah jantung pisang. Bagian dari tanaman pisang ini memiliki tekstur khas dan dapat menghasilkan cita rasa yang nikmat ketika dimasak bersama bumbu rempah serta santan.

Menariknya, bahan untuk membuat lodeh jantung pisang juga relatif sederhana dan mudah ditemukan di pasar maupun warung sekitar rumah. Hidangan ini cocok menjadi pilihan menu keluarga ketika ingin menyajikan masakan lezat dengan biaya yang tetap terjangkau.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep lodeh jantung pisang yang praktis, gurih, dan mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan 1 buah jantung pisang

10 siung bawang merah

7 siung bawang putih

3 butir kemiri

1 ruas kunyit

1 ruas jahe

3 buah cabai merah besar

Daun jeruk secukupnya

Daun salam secukupnya

Santan encer secukupnya

Santan kental secukupnya

Pete secukupnya

Garam secukupnya

Gula secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Minyak untuk menumis Cara Membuat 1. Siapkan jantung pisang

Buang bagian luar jantung pisang yang keras, kemudian iris bagian yang digunakan. Setelah itu, rebus irisan jantung pisang hingga teksturnya menjadi empuk.

Jika sudah matang, angkat lalu tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu.

2. Siapkan bumbu

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, dan cabai merah.