Cuma Pakai Bahan Sederhana, Ini Resep Banana Cake Lembut dan Harum

JawaPos.com – Banana cake bisa menjadi pilihan camilan sederhana untuk menemani waktu santai di rumah. Perpaduan rasa manis dari pisang matang dengan teksturnya yang lembut membuat kue ini cocok dinikmati bersama secangkir kopi atau teh hangat.

Selain memiliki rasa yang nikmat, aroma pisang yang keluar saat kue dipanggang juga mampu menggugah selera. Menariknya, banana cake dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan di dapur.

Cara membuatnya pun tidak terlalu rumit sehingga cocok dicoba oleh siapa saja, termasuk bagi yang baru belajar membuat kue.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep banana cake lembut dan wangi yang bisa dibuat menggunakan loyang berukuran 26 x 10 sentimeter.

Bahan-bahan 3 butir telur

100 gram gula pasir

230 gram pisang ambon lumut yang sudah sangat matang

70 gram Anchor Unsalted Butter

70 gram Anchor Tinned Salted Butter atau Anchor Salted Butter

110 gram tepung terigu protein sedang

½ sendok teh garam

20 gram susu bubuk

1 sendok teh baking powder Cara Membuat Banana Cake Panaskan oven terlebih dahulu pada suhu 170 derajat Celsius.

Lelehkan Anchor Unsalted Butter bersama Anchor Tinned Salted Butter. Jika menggunakan microwave, panaskan selama kurang lebih 30 detik, kemudian aduk sampai tercampur rata.

Siapkan pisang yang sudah matang, lalu lumatkan menggunakan garpu hingga teksturnya menjadi lembut.

Tuangkan butter cair ke dalam pisang yang telah dihaluskan. Aduk sampai kedua bahan menyatu.

Masukkan garam, baking powder, dan susu bubuk. Aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur.

Ayak tepung terigu sebelum dimasukkan ke dalam adonan. Aduk secukupnya sampai tidak ada tepung yang menggumpal.

Di wadah berbeda, kocok telur sambil memasukkan gula pasir secara bertahap. Lakukan hingga warnanya berubah menjadi lebih pucat dan volumenya mengembang.

Ambil sedikit adonan telur, kemudian campurkan ke adonan pisang. Aduk perlahan sampai tercampur.

Setelah itu, tuangkan campuran pisang ke dalam sisa adonan telur. Aduk dengan gerakan perlahan agar adonan tetap memiliki tekstur yang baik.