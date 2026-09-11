Resep Beef Teriyaki Homemade, Daging Lebih Banyak dan Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Beef teriyaki menjadi salah satu menu yang cukup mudah ditemukan di berbagai restoran Jepang. Perpaduan daging sapi yang gurih dengan saus teriyaki bercita rasa manis dan asin membuat menu ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Namun, terkadang beef teriyaki yang dibeli di luar justru lebih banyak berisi bawang bombay dibandingkan dagingnya. Kalau ingin menikmati beef teriyaki dengan porsi daging yang lebih puas, membuatnya sendiri di rumah bisa menjadi pilihan.

Resep beef teriyaki berikut dibagikan oleh akun Instagram @madeby.janicee. Bahannya sederhana dan proses memasaknya juga tidak membutuhkan banyak waktu. Kunci utamanya ada pada cara memasak daging agar tetap empuk dan tidak alot.

Bahan:

3 siung bawang putih, cincang

1/2 buah bawang bombay, iris

250 gram daging sapi, iris tipis

2 sendok makan saus tiram

1 sendok makan kecap asin

3 sendok makan kecap manis

1 sendok makan minyak wijen

150 ml air

Sedikit minyak untuk menumis

Cara Pembuatan:

1. Panaskan sedikit minyak di wajan. Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga matang dan harum.

2. Masukkan daging sapi yang sudah diiris tipis ke dalam wajan.

3. Campurkan saus tiram, kecap asin, kecap manis, minyak wijen, dan air, kemudian tuangkan ke dalam wajan.

4. Masak sambil terus diaduk hingga daging matang dan bumbu meresap. Jangan memasak daging terlalu lama agar teksturnya tidak menjadi alot.

5. Setelah daging matang dan sausnya terasa pas, angkat beef teriyaki.

6. Beef teriyaki homemade siap disajikan bersama nasi hangat.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan saat membuat beef teriyaki adalah durasi memasak daging. Karena menggunakan daging yang diiris tipis, daging sebenarnya tidak membutuhkan waktu lama untuk matang. Masak secukupnya sampai daging berubah warna dan matang agar teksturnya tetap empuk.

Kombinasi kecap manis, kecap asin, saus tiram, dan minyak wijen juga membuat bumbu sederhana ini sudah cukup memberikan rasa gurih, manis, dan aroma khas pada beef teriyaki. Jika ingin rasa saus lebih kuat, bumbu bisa disesuaikan dengan selera.

Beef teriyaki homemade ini bisa menjadi pilihan menu praktis untuk makan siang maupun makan malam. Dibandingkan membeli di luar, membuat sendiri juga memungkinkan porsi daging disesuaikan sehingga tidak perlu khawatir mendapatkan lebih banyak bawang bombay daripada daging.