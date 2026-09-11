Resep Creamy Garlic Butter Eggs, Telur Gurih dengan Saus Garlic Butter

Potret creamu garlic butter eggs yang creamy dan sangat cocok dipadukan dengan nasi. (instagram.com/@recipe.my)
JawaPos.com - Telur menjadi salah satu bahan yang mudah diolah menjadi berbagai menu praktis. Tidak hanya digoreng atau dibuat telur dadar, telur juga bisa dikreasikan menjadi sajian yang creamy dan gurih seperti creamy garlic butter eggs.
Dikutip dari Instagram @recipie.my, menu ini memadukan scrambled eggs dengan saus garlic butter yang dibuat dari bawang putih, butter, susu, dan berbagai bumbu. Hasilnya adalah telur yang lembut dengan saus gurih dan creamy yang cocok disantap bersama nasi hangat.
Sesuai namanya, bagian yang menjadi daya tarik utama dari hidangan ini adalah saus garlic butter. Butter yang dipadukan dengan bawang putih memberikan aroma gurih yang kuat, sementara susu membuat saus terasa lebih creamy. Tambahan chilli flakes dan lada putih juga memberikan sedikit sensasi pedas dan hangat.
Untuk scrambled eggs-nya, resep ini menggunakan tiga butir telur yang dimasak bersama butter. Bumbu yang digunakan cukup sederhana, yaitu garam dan seasoning, sehingga rasa telur tetap cocok dipadukan dengan saus garlic butter yang lebih kaya.
Selain cocok untuk sarapan, creamy garlic butter eggs juga bisa menjadi pilihan menu makan siang atau makan malam yang praktis. Apalagi jika disajikan dengan nasi putih, sausnya bisa sekaligus menjadi pelengkap yang membuat nasi terasa lebih gurih.
Resep ini juga tidak membutuhkan terlalu banyak bahan. Dengan telur, butter, susu, bawang putih, dan beberapa bumbu sederhana, kamu sudah bisa membuat kreasi telur yang berbeda dari menu sehari-hari.
Bahan:
Scrambled eggs:
3 butir telur
1 sdm butter
¼ sdt garam
¼ sdt seasoning
Saus garlic butter:
½ cup daun parsley Cina, cincang
2 sdm butter
100 ml susu
5 siung bawang putih, cincang
1 sdt tepung maizena
1 sdt chilli flakes, ditambah sedikit untuk garnish
½ sdt lada putih
½ sdt oregano
Pelengkap:
Nasi putih secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Pecahkan telur ke dalam wadah, kemudian kocok hingga tercampur rata.
2. Panaskan 1 sdm butter, lalu masukkan telur yang sudah dikocok.
3. Masak sambil diaduk hingga menjadi scrambled eggs dengan tekstur yang lembut. Tambahkan garam dan seasoning, lalu aduk rata. Setelah matang, sisihkan.
4. Untuk membuat saus, panaskan 2 sdm butter dalam wajan.
5. Masukkan bawang putih yang sudah dicincang. Tumis hingga harum, lalu tambahkan chilli flakes, lada putih, dan oregano.
6. Tuangkan susu secara perlahan sambil diaduk agar bumbu tercampur rata.
7. Larutkan tepung maizena dengan sedikit bagian dari susu, kemudian masukkan ke dalam saus. Aduk hingga saus mulai mengental dan teksturnya menjadi creamy.
8. Masukkan daun parsley Cina yang sudah dicincang. Aduk sebentar hingga tercampur dengan saus.
9. Koreksi rasa sesuai selera. Jika ingin sensasi pedas yang lebih terasa, tambahkan sedikit chilli flakes.
10. Siapkan nasi putih di atas piring, kemudian letakkan scrambled eggs di atas atau di sampingnya.
11. Siram dengan saus garlic butter yang creamy, lalu tambahkan sedikit chilli flakes sebagai garnish.
12. Creamy garlic butter eggs siap disajikan selagi hangat.
Creamy garlic butter eggs bisa menjadi alternatif sederhana ketika bosan dengan olahan telur yang itu-itu saja. Scrambled eggs yang lembut berpadu dengan saus garlic butter yang creamy, gurih, dan aromatik sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.
Resep dari @recipie.my ini juga terinspirasi dari @hungrymikego, dengan bahan yang relatif sederhana dan cara pembuatan yang tidak terlalu rumit. Cocok dicoba sebagai menu sarapan, makan malam praktis, maupun comfort food saat ingin makan sesuatu yang gurih dan creamy.
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