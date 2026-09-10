Cocok untuk Sarapan! Ini Resep Nasi Lengko Khas Cirebon yang Praktis

JawaPos.com – Bingung mencari menu sarapan yang sederhana, mengenyangkan, sekaligus tidak membutuhkan bahan yang terlalu mahal? Nasi lengko khas Cirebon bisa menjadi pilihan yang menarik untuk dicoba di rumah.

Hidangan yang juga dikenal di sejumlah wilayah Pantura seperti Indramayu dan Tegal ini memadukan nasi putih dengan tahu, tempe, tauge, mentimun, serta siraman bumbu kacang. Perpaduan tersebut menghasilkan rasa gurih, segar, dan sedikit pedas yang cocok disantap pada pagi hari.

Selain praktis, nasi lengko juga memanfaatkan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan di dapur. Anda pun bisa menyesuaikan tingkat kepedasan dan jumlah pelengkap sesuai selera.

Resep berikut dilansir dari akun Instagram Ade Koerniawan.

Bahan-Bahan Nasi Lengko Bahan bumbu kacang 150 gram kacang tanah

35 gram bawang merah

20 gram bawang putih

20 gram cabai merah besar

25 gram cabai merah keriting

300 ml air panas

25 gram gula merah

1 sendok teh garam

1 sendok makan kaldu jamur

¼ sendok teh merica bubuk Bahan pelengkap Nasi putih secukupnya

½ buah mentimun atau sekitar 50 gram

2 buah tahu putih atau sekitar 180 gram

200 gram tempe

100 gram tauge

Daun bawang secukupnya

Bawang goreng secukupnya

Kerupuk secukupnya

Sambal kecap sesuai selera Cara Membuat Nasi Lengko Pertama, siapkan seluruh bahan untuk bumbu kacang. Iris bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan cabai merah keriting agar lebih mudah diolah.

Panaskan minyak, kemudian goreng kacang tanah hingga matang. Setelah itu, masukkan bawang dan cabai yang sudah diiris. Tumis semuanya sampai matang dan aromanya harum.

Angkat bahan tersebut, lalu masukkan ke dalam blender. Tambahkan sedikit air dan haluskan sampai menjadi bumbu yang lembut.

Tuangkan bumbu halus ke dalam panci. Masak kembali dengan api sedang, kemudian tambahkan gula merah. Aduk sampai gula larut dan bumbu tercampur rata.

Berikutnya, masukkan garam, kaldu jamur, dan merica bubuk. Koreksi rasa, lalu masak sebentar hingga bumbu matang dan memiliki kekentalan yang sesuai. Setelah itu, sisihkan.