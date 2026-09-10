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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 11 September 2026 | 06.16 WIB

Cocok untuk Sarapan! Ini Resep Nasi Lengko Khas Cirebon yang Praktis

Resep Nasi Lengko yang Enak dan Praktis./ YouTube Ade Koerniawan - Image

Resep Nasi Lengko yang Enak dan Praktis./ YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com – Bingung mencari menu sarapan yang sederhana, mengenyangkan, sekaligus tidak membutuhkan bahan yang terlalu mahal? Nasi lengko khas Cirebon bisa menjadi pilihan yang menarik untuk dicoba di rumah.

Hidangan yang juga dikenal di sejumlah wilayah Pantura seperti Indramayu dan Tegal ini memadukan nasi putih dengan tahu, tempe, tauge, mentimun, serta siraman bumbu kacang. Perpaduan tersebut menghasilkan rasa gurih, segar, dan sedikit pedas yang cocok disantap pada pagi hari.

Selain praktis, nasi lengko juga memanfaatkan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan di dapur. Anda pun bisa menyesuaikan tingkat kepedasan dan jumlah pelengkap sesuai selera.

Resep berikut dilansir dari akun Instagram Ade Koerniawan.

Bahan-Bahan Nasi Lengko

Bahan bumbu kacang

  • 150 gram kacang tanah
  • 35 gram bawang merah
  • 20 gram bawang putih
  • 20 gram cabai merah besar
  • 25 gram cabai merah keriting
  • 300 ml air panas
  • 25 gram gula merah
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok makan kaldu jamur
  • ¼ sendok teh merica bubuk

Bahan pelengkap

  • Nasi putih secukupnya
  • ½ buah mentimun atau sekitar 50 gram
  • 2 buah tahu putih atau sekitar 180 gram
  • 200 gram tempe
  • 100 gram tauge
  • Daun bawang secukupnya
  • Bawang goreng secukupnya
  • Kerupuk secukupnya
  • Sambal kecap sesuai selera

Cara Membuat Nasi Lengko

Pertama, siapkan seluruh bahan untuk bumbu kacang. Iris bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan cabai merah keriting agar lebih mudah diolah.

Panaskan minyak, kemudian goreng kacang tanah hingga matang. Setelah itu, masukkan bawang dan cabai yang sudah diiris. Tumis semuanya sampai matang dan aromanya harum.

Angkat bahan tersebut, lalu masukkan ke dalam blender. Tambahkan sedikit air dan haluskan sampai menjadi bumbu yang lembut.

Tuangkan bumbu halus ke dalam panci. Masak kembali dengan api sedang, kemudian tambahkan gula merah. Aduk sampai gula larut dan bumbu tercampur rata.

Berikutnya, masukkan garam, kaldu jamur, dan merica bubuk. Koreksi rasa, lalu masak sebentar hingga bumbu matang dan memiliki kekentalan yang sesuai. Setelah itu, sisihkan.

Untuk pelengkapnya, potong tahu dan tempe sesuai selera. Goreng tempe terlebih dahulu hingga setengah matang, kemudian masukkan tahu. Goreng keduanya sampai matang dan berwarna kecokelatan, lalu tiriskan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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