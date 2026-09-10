Cocok untuk Sarapan! Ini Resep Nasi Lengko Khas Cirebon yang Praktis

Resep Nasi Lengko yang Enak dan Praktis./ YouTube Ade Koerniawan
JawaPos.com – Bingung mencari menu sarapan yang sederhana, mengenyangkan, sekaligus tidak membutuhkan bahan yang terlalu mahal? Nasi lengko khas Cirebon bisa menjadi pilihan yang menarik untuk dicoba di rumah.
Hidangan yang juga dikenal di sejumlah wilayah Pantura seperti Indramayu dan Tegal ini memadukan nasi putih dengan tahu, tempe, tauge, mentimun, serta siraman bumbu kacang. Perpaduan tersebut menghasilkan rasa gurih, segar, dan sedikit pedas yang cocok disantap pada pagi hari.
Selain praktis, nasi lengko juga memanfaatkan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan di dapur. Anda pun bisa menyesuaikan tingkat kepedasan dan jumlah pelengkap sesuai selera.
Resep berikut dilansir dari akun Instagram Ade Koerniawan.
Pertama, siapkan seluruh bahan untuk bumbu kacang. Iris bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan cabai merah keriting agar lebih mudah diolah.
Panaskan minyak, kemudian goreng kacang tanah hingga matang. Setelah itu, masukkan bawang dan cabai yang sudah diiris. Tumis semuanya sampai matang dan aromanya harum.
Angkat bahan tersebut, lalu masukkan ke dalam blender. Tambahkan sedikit air dan haluskan sampai menjadi bumbu yang lembut.
Tuangkan bumbu halus ke dalam panci. Masak kembali dengan api sedang, kemudian tambahkan gula merah. Aduk sampai gula larut dan bumbu tercampur rata.
Berikutnya, masukkan garam, kaldu jamur, dan merica bubuk. Koreksi rasa, lalu masak sebentar hingga bumbu matang dan memiliki kekentalan yang sesuai. Setelah itu, sisihkan.
Untuk pelengkapnya, potong tahu dan tempe sesuai selera. Goreng tempe terlebih dahulu hingga setengah matang, kemudian masukkan tahu. Goreng keduanya sampai matang dan berwarna kecokelatan, lalu tiriskan.
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