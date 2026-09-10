Anti Ribet, Resep Kroket Jepang Isi Daging Sapi yang Cocok untuk Teman Santai

JawaPos.com - Kroket Jepang bisa menjadi pilihan menarik untuk camilan keluarga. Bagian luarnya terasa renyah setelah digoreng, sedangkan bagian dalamnya memiliki tekstur lembut dari kentang yang dipadukan dengan gurihnya daging sapi cincang.

Berbeda dari kroket yang umumnya dikenal dalam kuliner Eropa dan kerap menggunakan isian atau saus putih, kroket Jepang biasanya dinikmati dengan tambahan saus seperti saus tonkatsu maupun mayones. Perpaduan tersebut membuat rasanya semakin nikmat.

Cara membuatnya pun cukup sederhana. Bahan yang digunakan juga mudah ditemukan sehingga resep ini cocok bagi kamu yang ingin mencoba membuat camilan rumahan dengan cita rasa berbeda.

Dilansir dari kanal YouTube Dapurumi, berikut resep kroket Jepang yang dapat dibuat di rumah.