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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 11 September 2026 | 05.56 WIB

Anti Ribet, Resep Kroket Jepang Isi Daging Sapi yang Cocok untuk Teman Santai

Resep Kroket Jepang yang Enak dan Cocok Jadi Camilan./Tangkap Layar YouTube dapurumi - Image

Resep Kroket Jepang yang Enak dan Cocok Jadi Camilan./Tangkap Layar YouTube dapurumi

JawaPos.com - Kroket Jepang bisa menjadi pilihan menarik untuk camilan keluarga. Bagian luarnya terasa renyah setelah digoreng, sedangkan bagian dalamnya memiliki tekstur lembut dari kentang yang dipadukan dengan gurihnya daging sapi cincang.

Berbeda dari kroket yang umumnya dikenal dalam kuliner Eropa dan kerap menggunakan isian atau saus putih, kroket Jepang biasanya dinikmati dengan tambahan saus seperti saus tonkatsu maupun mayones. Perpaduan tersebut membuat rasanya semakin nikmat.

Cara membuatnya pun cukup sederhana. Bahan yang digunakan juga mudah ditemukan sehingga resep ini cocok bagi kamu yang ingin mencoba membuat camilan rumahan dengan cita rasa berbeda.

Dilansir dari kanal YouTube Dapurumi, berikut resep kroket Jepang yang dapat dibuat di rumah.

Bahan-bahan

  • 500 gram kentang, kukus hingga empuk
  • 1 buah bawang bombai berukuran kecil
  • 125 gram daging sapi cincang
  • 1 sdm margarin atau butter
  • ½–1 sdt garam
  • 1 sdt kaldu jamur
  • ½ sdt lada bubuk
  • 1 sdt gula pasir
  • 1 butir telur
  • Tepung terigu secukupnya
  • Tepung roti secukupnya
  • Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat

  1. Haluskan kentang yang sebelumnya sudah dikukus hingga teksturnya lembut. Sisihkan.
  2. Panaskan margarin atau butter di dalam wajan, kemudian tumis bawang bombai yang telah dicincang kecil sampai harum.
  3. Masukkan daging sapi cincang. Aduk dan masak sampai daging matang.
  4. Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk, dan gula. Aduk seluruh bahan sampai bumbu tercampur rata.
  5. Setelah matang, matikan api. Masukkan kentang yang sudah dihaluskan, kemudian aduk hingga seluruh bahan menyatu.
  6. Padatkan adonan agar lebih mudah dibentuk, lalu bagi menjadi delapan bagian.
  7. Ambil satu bagian adonan dan bentuk sesuai selera. Setelah itu, balurkan ke tepung terigu.
  8. Celupkan adonan ke dalam telur yang sudah dikocok, kemudian gulingkan ke tepung roti sampai seluruh permukaannya tertutup.
  9. Masukkan kroket ke dalam kulkas selama sekitar 10–15 menit agar lapisan tepung roti lebih melekat.
  10. Panaskan minyak dengan api sedang. Goreng kroket sampai permukaannya berubah menjadi kuning keemasan dan matang.
  11. Angkat lalu tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.
  12. Kroket Jepang siap disantap. Sajikan bersama saus tonkatsu atau mayones agar rasanya semakin lengkap.

Kroket Jepang ini cocok disajikan sebagai camilan sore, bekal, maupun teman berkumpul bersama keluarga. Lapisan luarnya yang garing berpadu dengan isian kentang dan daging yang lembut membuatnya menjadi menu sederhana yang tetap menggugah selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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