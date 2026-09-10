Anti Ribet, Resep Kroket Jepang Isi Daging Sapi yang Cocok untuk Teman Santai

Resep Kroket Jepang yang Enak dan Cocok Jadi Camilan./Tangkap Layar YouTube dapurumi
JawaPos.com - Kroket Jepang bisa menjadi pilihan menarik untuk camilan keluarga. Bagian luarnya terasa renyah setelah digoreng, sedangkan bagian dalamnya memiliki tekstur lembut dari kentang yang dipadukan dengan gurihnya daging sapi cincang.
Berbeda dari kroket yang umumnya dikenal dalam kuliner Eropa dan kerap menggunakan isian atau saus putih, kroket Jepang biasanya dinikmati dengan tambahan saus seperti saus tonkatsu maupun mayones. Perpaduan tersebut membuat rasanya semakin nikmat.
Cara membuatnya pun cukup sederhana. Bahan yang digunakan juga mudah ditemukan sehingga resep ini cocok bagi kamu yang ingin mencoba membuat camilan rumahan dengan cita rasa berbeda.
Dilansir dari kanal YouTube Dapurumi, berikut resep kroket Jepang yang dapat dibuat di rumah.
Kroket Jepang ini cocok disajikan sebagai camilan sore, bekal, maupun teman berkumpul bersama keluarga. Lapisan luarnya yang garing berpadu dengan isian kentang dan daging yang lembut membuatnya menjadi menu sederhana yang tetap menggugah selera.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022