Camilan Renyah, Ini Resep Kroket Jepang yang Sangat Mudah Dibikin di rumah

Resep Kroket Jepang yang Enak dan Cocok Jadi Camilan./Tangkap Layar YouTube dapurumi
JawaPos.com - Kroket Jepang menjadi salah satu camilan yang menarik untuk dicoba karena memiliki rasa gurih dengan tekstur yang renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam.
Isian kentang yang dipadukan dengan daging cincang membuat cita rasanya semakin kaya dan mudah disukai banyak orang.
Kombinasi tekstur tersebut sering kali membuat siapa pun ingin menikmatinya lagi. Berbeda dengan kroket ala Eropa yang umumnya disajikan dengan saus putih, kroket Jepang biasanya disantap bersama saus tonkatsu atau mayones sebagai pelengkap.
Bagi yang ingin membuat camilan sederhana di rumah, resep kroket Jepang dapat diikuti dengan mudah. Mengutip dari kanal YouTube Dapurumi pada Rabu (1/7), berikut bahan dan cara membuat kroket Jepang yang praktis dan lezat.
· 500 gram kentang yang sudah dikukus
· 1 bawang bombai kecil
· 125 gram daging sapi cincang
· 1 sdm margarin atau butter
· ½ – 1 sdt garam
· 1 sdt kaldu jamur
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