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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 11 September 2026 | 05.35 WIB

Bikin Anak Lahap Makan, Begini Resep Bola Ayam Jepang yang Lembut dan Gurih

Resep Bola Ayam Jepang yang Enak dan Praktis - Image

Resep Bola Ayam Jepang yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Mencari inspirasi menu untuk anak terkadang menjadi tantangan tersendiri. Selain harus memiliki rasa yang enak, makanan juga sebaiknya mudah dibuat dan memiliki kandungan gizi yang cukup.

Bola ayam Jepang bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik. Teksturnya lembut dengan cita rasa gurih dan aroma yang menggugah selera sehingga cocok dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa.

Olahan berbahan dasar ayam ini juga cukup fleksibel. Selain menjadi lauk untuk makan di rumah, bola ayam dapat dimasukkan ke dalam kotak bekal sekolah atau disajikan sebagai camilan.

Cara membuatnya pun tidak membutuhkan proses yang rumit. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan dapat diolah menjadi bola-bola ayam yang kemudian dimasak bersama saus teriyaki.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep bola ayam Jepang yang praktis dibuat dan cocok dijadikan menu bekal anak.

Bahan-bahan

  • 300 gram paha ayam giling
  • 1 cm jahe
  • 2 siung bawang putih
  • ½ butir telur, kocok lepas
  • 50 gram wortel
  • ¼ buah bawang bombai
  • 2 sendok makan tepung roti putih
  • ½ sendok teh garam
  • 1 sendok teh kaldu jamur
  • ½ sendok makan gula pasir
  • ⅛ sendok teh merica
  • Saus teriyaki secukupnya
  • Sedikit minyak untuk memasak
  • Air secukupnya

Pelengkap

  • Nasi putih
  • Wijen panggang

Cara membuat bola ayam Jepang

  • Pertama, potong bawang bombai menjadi bagian kecil berbentuk dadu agar lebih mudah tercampur dengan adonan.
  • Siapkan wadah, kemudian masukkan paha ayam giling.
  • Tambahkan bawang putih dan jahe yang sudah diparut, kemudian masukkan wortel parut serta bawang bombai.
  • Tuangkan telur yang telah dikocok, lalu tambahkan tepung roti, garam, kaldu jamur, gula, dan merica.
  • Aduk seluruh bahan hingga menjadi adonan yang tercampur rata.
  • Panaskan sedikit minyak dalam wajan atau panci datar.
  • Ambil adonan menggunakan scoop es krim atau sendok, lalu bentuk menjadi bulatan. Masukkan ke dalam wajan dan tekan sedikit bagian atasnya agar bentuknya lebih pipih.
  • Masak bola-bola ayam dengan api sedang hingga permukaannya berubah kecokelatan dan bagian dalamnya matang.
  • Setelah ayam matang, tuangkan saus teriyaki dan sedikit air ke dalam wajan.
  • Tutup wajan dan biarkan beberapa saat hingga saus meresap ke dalam bola ayam.
  • Jika saus sudah meresap dan tekstur ayam matang sempurna, matikan api.
  • Pindahkan bola ayam Jepang ke dalam wadah saji atau kotak bekal.
  • Sajikan bersama nasi putih dan taburan wijen panggang.

Bola ayam Jepang dengan saus teriyaki pun siap disantap. Teksturnya yang lembut serta perpaduan rasa gurih dan manis dari saus teriyaki membuat menu ini cocok untuk mengisi bekal sekolah anak.

Selain praktis, tambahan wortel dalam adonan juga membuat hidangan ini semakin menarik untuk disajikan sebagai salah satu menu rumahan sehari-hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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