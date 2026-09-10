Bikin Anak Lahap Makan, Begini Resep Bola Ayam Jepang yang Lembut dan Gurih

Resep Bola Ayam Jepang yang Enak dan Praktis
JawaPos.com – Mencari inspirasi menu untuk anak terkadang menjadi tantangan tersendiri. Selain harus memiliki rasa yang enak, makanan juga sebaiknya mudah dibuat dan memiliki kandungan gizi yang cukup.
Bola ayam Jepang bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik. Teksturnya lembut dengan cita rasa gurih dan aroma yang menggugah selera sehingga cocok dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa.
Olahan berbahan dasar ayam ini juga cukup fleksibel. Selain menjadi lauk untuk makan di rumah, bola ayam dapat dimasukkan ke dalam kotak bekal sekolah atau disajikan sebagai camilan.
Cara membuatnya pun tidak membutuhkan proses yang rumit. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan dapat diolah menjadi bola-bola ayam yang kemudian dimasak bersama saus teriyaki.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep bola ayam Jepang yang praktis dibuat dan cocok dijadikan menu bekal anak.
Bola ayam Jepang dengan saus teriyaki pun siap disantap. Teksturnya yang lembut serta perpaduan rasa gurih dan manis dari saus teriyaki membuat menu ini cocok untuk mengisi bekal sekolah anak.
Selain praktis, tambahan wortel dalam adonan juga membuat hidangan ini semakin menarik untuk disajikan sebagai salah satu menu rumahan sehari-hari.
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