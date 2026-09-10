Cocok untuk Bekal, Resep Udang Mayones Krispi dengan Saus Mayo Manis Gurih

Resep Udang Mayones yang Cocok Jadi Menu Bekal yang Praktis
JawaPos.com – Bagi pencinta makanan laut, udang menjadi salah satu bahan yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satunya adalah udang mayones yang memadukan udang renyah dengan saus mayo bercita rasa gurih dan manis.
Udang yang digoreng dengan balutan tepung maizena menghasilkan tekstur garing di bagian luar, sementara bagian dalamnya tetap terasa kenyal. Setelah itu, udang dilapisi saus mayones sehingga rasanya semakin creamy dan menggugah selera.
Tidak perlu pergi ke restoran untuk menikmati hidangan ini. Dengan bahan yang cukup sederhana, udang mayones ala restoran dapat dibuat sendiri di rumah.
Menu ini juga bisa menjadi inspirasi bekal karena proses pembuatannya relatif praktis. Agar hasilnya tetap nikmat, udang dapat digoreng hingga renyah dan saus dicampurkan ketika akan disantap.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep udang mayones krispi yang bisa dibuat di rumah.
Udang mayones ini menawarkan perpaduan tekstur yang menarik, mulai dari lapisan luar yang renyah hingga daging udang yang tetap kenyal. Saus mayo yang manis, gurih, dan sedikit asam dari jeruk nipis membuat rasanya semakin lengkap.
Menu ini bisa disajikan sebagai lauk, camilan, maupun inspirasi bekal praktis untuk keluarga.
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