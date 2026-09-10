Tak Perlu Beli di Luar, Ini Cara Membuat Pisang Goreng Madu yang Menggoda

JawaPos.com - Pisang goreng madu bisa menjadi pilihan camilan sederhana untuk menemani waktu santai bersama keluarga. Perpaduan rasa manis dan legit dengan lapisan luar yang renyah membuat kudapan ini sulit ditolak.

Tidak harus membelinya di kedai atau penjual makanan. Dengan bahan yang mudah ditemukan di dapur, pisang goreng madu juga dapat dibuat sendiri di rumah.

Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, terdapat resep pisang goreng madu rumahan yang praktis dan cocok dijadikan camilan.

Adonan yang digunakan memadukan tepung terigu, tepung beras, santan, madu, serta beberapa bahan lainnya. Berikut bahan dan cara membuatnya.

Bahan-bahan 2 buah pisang tanduk

12 sendok makan tepung terigu

3 sendok makan tepung beras

½ sendok makan tepung maizena

Sejumput garam

1 sendok makan gula

½ sendok makan baking powder

1 sendok makan perisa vanila

300 ml air

20 gram mentega atau margarin, lelehkan

2 sendok makan madu

4 sendok makan santan cair

Minyak goreng secukupnya Cara Membuat Pisang Goreng Madu Siapkan wadah, kemudian campurkan tepung terigu, tepung beras, tepung maizena, garam, gula, baking powder, dan perisa vanila. Aduk seluruh bahan kering hingga tercampur rata.

Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Pastikan adonan tidak menggumpal dan memiliki tekstur yang cukup merata.

Masukkan mentega atau margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali hingga tercampur dengan adonan.

Tambahkan madu, kemudian aduk sampai menyatu. Setelah itu, tuangkan santan cair dan aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur sempurna. Sisihkan adonan.

Kupas pisang tanduk, lalu belah dan potong sesuai ukuran yang diinginkan.

Masukkan potongan pisang ke dalam adonan. Aduk perlahan hingga seluruh permukaan pisang terlapisi adonan.

Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Setelah minyak cukup panas, masukkan pisang yang sudah dibalut adonan.

Goreng hingga bagian luarnya mulai matang, kemudian angkat dan tiriskan.

Untuk mendapatkan tekstur yang lebih renyah, goreng kembali pisang untuk kedua kalinya dalam minyak panas. Setelah berwarna keemasan, angkat dan tiriskan.