Tak Perlu Beli di Luar, Ini Cara Membuat Pisang Goreng Madu yang Menggoda

Resep Pisang Goreng Madu Ala Rumahan yang Enak. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Pisang goreng madu bisa menjadi pilihan camilan sederhana untuk menemani waktu santai bersama keluarga. Perpaduan rasa manis dan legit dengan lapisan luar yang renyah membuat kudapan ini sulit ditolak.
Tidak harus membelinya di kedai atau penjual makanan. Dengan bahan yang mudah ditemukan di dapur, pisang goreng madu juga dapat dibuat sendiri di rumah.
Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, terdapat resep pisang goreng madu rumahan yang praktis dan cocok dijadikan camilan.
Adonan yang digunakan memadukan tepung terigu, tepung beras, santan, madu, serta beberapa bahan lainnya. Berikut bahan dan cara membuatnya.
Siapkan wadah, kemudian campurkan tepung terigu, tepung beras, tepung maizena, garam, gula, baking powder, dan perisa vanila. Aduk seluruh bahan kering hingga tercampur rata.
Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Pastikan adonan tidak menggumpal dan memiliki tekstur yang cukup merata.
Masukkan mentega atau margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali hingga tercampur dengan adonan.
Tambahkan madu, kemudian aduk sampai menyatu. Setelah itu, tuangkan santan cair dan aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur sempurna. Sisihkan adonan.
Kupas pisang tanduk, lalu belah dan potong sesuai ukuran yang diinginkan.
Masukkan potongan pisang ke dalam adonan. Aduk perlahan hingga seluruh permukaan pisang terlapisi adonan.
Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Setelah minyak cukup panas, masukkan pisang yang sudah dibalut adonan.
Goreng hingga bagian luarnya mulai matang, kemudian angkat dan tiriskan.
Untuk mendapatkan tekstur yang lebih renyah, goreng kembali pisang untuk kedua kalinya dalam minyak panas. Setelah berwarna keemasan, angkat dan tiriskan.
Pisang goreng madu siap disajikan selagi hangat. Camilan ini cocok disantap bersama teh atau kopi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar