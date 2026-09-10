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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 10 September 2026 | 21.47 WIB

Bubur Sumsum Naik Kelas! Coba Resep Jelly Pandan dan Oat yang Manis Gurih

Resep Bubur Sumsum dengan Jelly Pandan dan Oat yang Enak - Image

Resep Bubur Sumsum dengan Jelly Pandan dan Oat yang Enak

JawaPos.com – Bubur sumsum merupakan salah satu jajanan tradisional yang masih digemari hingga sekarang. Teksturnya yang lembut dengan rasa gurih dari santan biasanya semakin nikmat ketika disiram kuah gula merah.

Namun, bubur sumsum juga bisa dikreasikan menjadi sajian yang lebih kekinian. Salah satunya dengan menambahkan jelly pandan dan brown sugar granola yang memberikan sensasi kenyal sekaligus renyah dalam satu hidangan.

Perpaduan tekstur tersebut membuat bubur sumsum tidak hanya lembut dan gurih, tetapi juga memiliki aroma pandan yang segar serta rasa manis yang khas.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bubur sumsum dengan jelly pandan dan oat yang dapat dibuat sendiri di rumah.

Bahan Jelly Pandan

  • 650 ml jus pandan, dibuat dari 6 lembar daun pandan dan 6 lembar daun suji
  • 10 gram bubuk jelly
  • 50 gram gula pasir

Bahan Bubur Sumsum

  • 300 ml santan kental
  • 450 ml air
  • 30 gram tepung beras
  • 15 gram tepung tapioka
  • 2 lembar daun pandan
  • ½ sendok teh garam

Bahan Brown Sugar Granola

  • 50 gram mentega
  • 80 gram gula palem
  • 2 sendok makan air
  • ¼ sendok teh garam
  • 1½ cangkir rolled oats
  • ½ cangkir kismis
  • 1 cangkir irisan almond

Pelengkap

  • Sirup gula merah secukupnya, opsional

Cara Membuat

1. Buat jelly pandan terlebih dahulu

Campurkan jus pandan, bubuk jelly, dan gula pasir dalam panci. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih.

Setelah matang, saring cairan jelly agar teksturnya lebih halus. Tuangkan ke dalam gelas atau wadah saji, lalu biarkan hingga jelly mengeras.

2. Siapkan brown sugar granola

Panaskan wajan dengan api kecil. Masukkan rolled oats dan irisan almond, kemudian sangrai sambil terus diaduk hingga warnanya berubah sedikit kecokelatan.

Tambahkan kismis dan masak sebentar hingga aromanya keluar. Setelah itu, angkat campuran oat dan sisihkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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