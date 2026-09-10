Bubur Sumsum Naik Kelas! Coba Resep Jelly Pandan dan Oat yang Manis Gurih

Resep Bubur Sumsum dengan Jelly Pandan dan Oat yang Enak
JawaPos.com – Bubur sumsum merupakan salah satu jajanan tradisional yang masih digemari hingga sekarang. Teksturnya yang lembut dengan rasa gurih dari santan biasanya semakin nikmat ketika disiram kuah gula merah.
Namun, bubur sumsum juga bisa dikreasikan menjadi sajian yang lebih kekinian. Salah satunya dengan menambahkan jelly pandan dan brown sugar granola yang memberikan sensasi kenyal sekaligus renyah dalam satu hidangan.
Perpaduan tekstur tersebut membuat bubur sumsum tidak hanya lembut dan gurih, tetapi juga memiliki aroma pandan yang segar serta rasa manis yang khas.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bubur sumsum dengan jelly pandan dan oat yang dapat dibuat sendiri di rumah.
1. Buat jelly pandan terlebih dahulu
Campurkan jus pandan, bubuk jelly, dan gula pasir dalam panci. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih.
Setelah matang, saring cairan jelly agar teksturnya lebih halus. Tuangkan ke dalam gelas atau wadah saji, lalu biarkan hingga jelly mengeras.
2. Siapkan brown sugar granola
Panaskan wajan dengan api kecil. Masukkan rolled oats dan irisan almond, kemudian sangrai sambil terus diaduk hingga warnanya berubah sedikit kecokelatan.
Tambahkan kismis dan masak sebentar hingga aromanya keluar. Setelah itu, angkat campuran oat dan sisihkan.
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Jawa Pos
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