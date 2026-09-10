Resep Kuah Pedas Tofu dan Telur, Comfort Food Selain Mi Instan

JawaPos.com - Sedang ingin makan sesuatu yang berkuah dan pedas, tetapi bosan dengan mi instan? Sajian kuah pedas dengan telur, tofu, jamur enoki, dan sawi hijau ini bisa menjadi pilihan. Kuahnya yang gurih dan pedas terasa comforting, terutama disantap saat ingin makanan hangat yang sederhana.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @litapebri dengan konsep menu berkuah yang cocok menjadi comfort food. Bahan yang digunakan juga cukup sederhana, mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, telur, hingga beberapa jenis sayuran dan tofu.

Kunci rasa dari menu ini berasal dari bumbu bawang dan cabai yang ditumis terlebih dahulu. Setelah bumbu harum, air dan bumbu penyedap ditambahkan untuk menghasilkan kuah yang gurih dan pedas.

Isian dalam resep juga membuat sajian ini terasa lebih lengkap. Telur kocok memberikan tekstur lembut pada kuah, sedangkan jamur enoki, tofu, dan sawi hijau menambahkan tekstur serta rasa yang berbeda dalam setiap suapan.

Menu ini cocok dibuat ketika ingin makanan hangat tanpa harus menggunakan mi instan. Tingkat kepedasannya juga bisa disesuaikan dengan jumlah cabai yang digunakan, sehingga dapat dibuat sesuai selera masing-masing.

Bahan:

4 siung bawang putih

6 siung bawang merah

Cabai rawit merah secukupnya

Cabai rawit keriting secukupnya

500 ml air

Sedikit minyak untuk menumis

Gula secukupnya

Garam secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

2 butir telur, kocok

Jamur enoki secukupnya

Tofu secukupnya

Sawi hijau secukupnya

Daun bawang secukupnya

Bawang goreng secukupnya, opsional

Cara Pembuatan:

1. Haluskan atau cincang bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, dan cabai rawit keriting sesuai tekstur bumbu yang diinginkan.

2. Panaskan sedikit minyak dalam panci atau wajan, kemudian tumis bumbu hingga harum dan matang.

3. Tuangkan 500 ml air, lalu aduk hingga bumbu tercampur dengan kuah.

4. Tambahkan gula, garam, dan kaldu bubuk. Aduk dan koreksi rasa sesuai selera.

5. Masukkan tofu dan jamur enoki, lalu masak hingga bahan mulai matang.

6. Tuangkan telur yang sudah dikocok secara perlahan ke dalam kuah sambil diaduk agar telur membentuk serat-serat lembut.

7. Masukkan sawi hijau dan daun bawang. Masak sebentar hingga sayuran matang.

8. Koreksi rasa sekali lagi, kemudian matikan api.

9. Tuangkan ke dalam mangkuk dan tambahkan bawang goreng jika suka.

10. Sajikan selagi hangat.

Kuah pedas dengan tofu dan telur ini bisa menjadi pilihan ketika sedang mencari makanan yang hangat dan comforting tanpa harus memasak mi instan. Rasa gurih dan pedas dari kuah berpadu dengan telur yang lembut, tofu, jamur enoki, serta sawi hijau.

Dikutip dari Instagram @litapebri, menu ini cocok disantap saat ingin makanan berkuah yang sederhana tetapi tetap terasa mengenyangkan. Bahan-bahannya pun fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan stok bahan yang tersedia di rumah.