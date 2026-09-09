Cuma Pakai Tepung, Begini Resep Enoki Goreng yang Renyah dan Gurih

Resep Jamur Enoki Goreng yang Krispi dan Tahan Lama./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan
JawaPos.com – Jamur enoki tidak hanya lezat diolah menjadi sup atau hidangan tumisan. Jamur dengan bentuk panjang dan tekstur khas ini juga bisa dijadikan camilan renyah dengan cara digoreng.
Enoki goreng menawarkan perpaduan rasa gurih dan tekstur kriuk yang membuatnya cocok disantap kapan saja. Hidangan ini juga dapat digunakan sebagai pendamping nasi, pelengkap mi, hingga topping berbagai makanan.
Cara membuatnya pun cukup sederhana. Dengan beberapa bahan dasar yang mudah ditemukan, kamu sudah bisa menghasilkan enoki goreng yang renyah di rumah.
Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, berikut resep dan cara membuat enoki goreng yang gurih serta krispi.
Topping:
Pertama, bersihkan jamur enoki dengan memotong bagian pangkalnya. Setelah itu, pisahkan atau uraikan bagian jamur agar tidak menggumpal saat digoreng.
Masukkan enoki ke dalam wadah, kemudian taburi dengan ½ sendok teh garam. Aduk perlahan sampai seluruh bagian jamur terkena bumbu. Diamkan selama kurang lebih lima menit agar rasanya meresap.
Sementara itu, siapkan bahan pelapis. Campurkan tepung terigu dan tepung beras dalam satu wadah. Tambahkan chicken powder, garam, serta merica bubuk, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
Masukkan jamur enoki yang telah dibumbui ke dalam campuran tepung. Aduk perlahan sampai seluruh permukaan jamur terlapisi tepung secara merata.
Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup. Setelah minyak benar-benar panas, goreng enoki hingga berubah warna menjadi keemasan dan teksturnya kering serta renyah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar