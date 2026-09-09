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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 10 September 2026 | 06.31 WIB

Cuma Pakai Tepung, Begini Resep Enoki Goreng yang Renyah dan Gurih

Resep Jamur Enoki Goreng yang Krispi dan Tahan Lama./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan - Image

Resep Jamur Enoki Goreng yang Krispi dan Tahan Lama./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com – Jamur enoki tidak hanya lezat diolah menjadi sup atau hidangan tumisan. Jamur dengan bentuk panjang dan tekstur khas ini juga bisa dijadikan camilan renyah dengan cara digoreng.

Enoki goreng menawarkan perpaduan rasa gurih dan tekstur kriuk yang membuatnya cocok disantap kapan saja. Hidangan ini juga dapat digunakan sebagai pendamping nasi, pelengkap mi, hingga topping berbagai makanan.

Cara membuatnya pun cukup sederhana. Dengan beberapa bahan dasar yang mudah ditemukan, kamu sudah bisa menghasilkan enoki goreng yang renyah di rumah.

Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, berikut resep dan cara membuat enoki goreng yang gurih serta krispi.

Bahan-bahan

  • 2 batang jamur enoki
  • ½ sdt garam
  • 10 sdm tepung terigu
  • 10 sdm tepung beras
  • 2 sdm chicken powder
  • 1 sdm garam
  • ¼ sdm merica bubuk
  • Minyak goreng secukupnya

Topping:

  • Bubuk cabai secukupnya

Cara Membuat

Pertama, bersihkan jamur enoki dengan memotong bagian pangkalnya. Setelah itu, pisahkan atau uraikan bagian jamur agar tidak menggumpal saat digoreng.

Masukkan enoki ke dalam wadah, kemudian taburi dengan ½ sendok teh garam. Aduk perlahan sampai seluruh bagian jamur terkena bumbu. Diamkan selama kurang lebih lima menit agar rasanya meresap.

Sementara itu, siapkan bahan pelapis. Campurkan tepung terigu dan tepung beras dalam satu wadah. Tambahkan chicken powder, garam, serta merica bubuk, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Masukkan jamur enoki yang telah dibumbui ke dalam campuran tepung. Aduk perlahan sampai seluruh permukaan jamur terlapisi tepung secara merata.

Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup. Setelah minyak benar-benar panas, goreng enoki hingga berubah warna menjadi keemasan dan teksturnya kering serta renyah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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