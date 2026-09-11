Resep Potato Salad Viral, Gampang Dibuat dengan Hashbrown dan Saus Mayo

Potret potato salad viral dengan hashbrown dan isian sayuran serta dressing mayo simple.(instagram.com/@marianesia)
JawaPos.com - Potato salad menjadi salah satu sajian yang bisa dibuat dengan berbagai macam kreasi. Tak hanya menggunakan kentang rebus, resep potato salad kali ini justru memakai hashbrown potato sebagai bahan utamanya.
Resep tersebut dibagikan oleh akun Instagram @marianesia. Dalam unggahannya, ia menyebut sempat melihat sajian ini viral dan baru mencobanya. Hasilnya pun ternyata enak dan yang tak kalah menarik, cara membuatnya cukup mudah untuk dipraktikkan di rumah.
Selain hashbrown potato, resep ini menggunakan timun, wortel, kucai, bawang bombay merah, dan bawang putih. Perpaduan tersebut memberikan tekstur yang lebih beragam, mulai dari kentang yang lembut hingga sayuran yang memberikan sensasi segar saat disantap.
Bagian sausnya juga cukup sederhana. Saus mayo dicampurkan dengan plain yogurt dan perasan jeruk nipis sehingga menghasilkan dressing yang creamy dengan sedikit rasa asam dan segar. Tambahan garam serta lada hitam kemudian membuat rasanya semakin gurih dan seimbang.
Bahan:
Potato salad:
1 buah timun
1 siung bawang putih
1 buah wortel
1 ikat kucai
½ buah bawang bombay merah
1 pack hashbrown potato
Salad dressing:
1 sachet atau 100 ml saus mayo
60 ml plain yogurt
Perasan 2 buah jeruk nipis
Garam secukupnya
Lada hitam secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Siapkan timun, wortel, kucai, bawang putih, dan bawang bombay merah. Cuci bersih seluruh bahan, kemudian potong sesuai selera.
2. Siapkan hashbrown potato dan masak hingga matang serta bagian luarnya berwarna kecokelatan. Setelah matang, angkat dan biarkan sedikit dingin sebelum dipotong atau dihancurkan kasar.
3. Masukkan hashbrown potato yang sudah disiapkan ke dalam wadah. Tambahkan timun, wortel, kucai, bawang putih, dan bawang bombay merah.
4. Untuk membuat dressing, campurkan saus mayo, plain yogurt, dan perasan jeruk nipis dalam wadah terpisah.
5. Tambahkan garam dan lada hitam secukupnya, kemudian aduk hingga seluruh bahan dressing tercampur rata.
6. Tuangkan salad dressing ke dalam campuran kentang dan sayuran. Aduk perlahan hingga dressing melapisi seluruh bahan secara merata.
7. Potato salad siap disajikan. Jika ingin lebih segar, sajikan setelah didinginkan terlebih dahulu.
Resep potato salad ini bisa menjadi pilihan ketika ingin mencoba sajian berbahan kentang dengan cara yang berbeda. Penggunaan hashbrown membuat prosesnya lebih praktis, sementara timun, wortel, dan kucai memberikan tambahan tekstur serta rasa segar.
Dengan dressing berbahan saus mayo, yogurt, dan jeruk nipis, potato salad ini juga punya rasa creamy yang tidak terlalu berat. Resepnya sederhana dan bahan-bahannya mudah ditemukan, sehingga cocok dicoba sebagai sajian rumahan atau menu pendamping.
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Jawa Pos
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