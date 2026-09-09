Resep Telur Dadar Spanyol untuk Hidangan di Rumah, Bahannya Sederhana dan Rasanya Lezat

JawaPos.com – Ingin mencoba menu telur yang berbeda dari biasanya? Telur dadar Spanyol atau yang dikenal dengan nama tortilla de patatas bisa menjadi pilihan sederhana untuk dibuat di rumah.

Hidangan khas Spanyol ini menggabungkan telur dengan kentang dan bawang bombai. Perpaduan tersebut menghasilkan telur dadar dengan bagian dalam yang lembut, sementara permukaannya dapat dibuat sedikit kecokelatan sehingga terasa lebih gurih.

Tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan, tortilla de patatas justru bisa dibuat menggunakan bahan-bahan yang umum tersedia di dapur. Menu ini juga cocok disantap saat sarapan, makan siang, ataupun sebagai camilan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep telur dadar Spanyol yang praktis dan dapat dibuat menggunakan bahan sederhana.

Bahan-bahan 4 butir telur

2 buah bawang bombai ukuran sedang

2 buah kentang ukuran sedang

Garam secukupnya

Merica secukupnya

Minyak goreng secukupnya Cara membuat Kupas dan iris bawang bombai dengan ukuran agak besar, kemudian sisihkan.

Iris kentang dengan ukuran lebih tipis daripada bawang bombai agar lebih mudah matang ketika digoreng.

Panaskan minyak di dalam wajan, lalu masukkan bawang bombai. Masak sampai layu dan aromanya harum.

Tambahkan irisan kentang dan goreng bersama bawang hingga kentang matang serta mulai berubah warna menjadi kecokelatan.

Setelah matang, angkat kentang dan bawang, kemudian tiriskan minyaknya.

Pindahkan campuran kentang dan bawang ke dalam wadah, lalu biarkan beberapa saat hingga suhunya tidak terlalu panas.

Pecahkan telur ke dalam wadah tersebut dan kocok sampai seluruh bahan tercampur rata.

Tambahkan garam serta merica sesuai selera, kemudian diamkan adonan kurang lebih 10 menit agar rasanya lebih meresap.

Panaskan sedikit minyak di wajan. Tuangkan adonan telur, lalu masak dengan api yang sesuai hingga bagian bawahnya matang dan berwarna kuning keemasan.

Balik dengan hati-hati agar kedua sisi matang merata.

Setelah telur dadar matang, angkat dan pindahkan ke piring saji.

Potong sesuai selera dan sajikan selagi hangat. Telur dadar Spanyol ini bisa menjadi alternatif ketika bosan dengan telur dadar biasa. Kombinasi kentang yang mengenyangkan, bawang bombai yang harum, dan telur yang gurih membuatnya cocok dinikmati tanpa perlu menggunakan bahan-bahan khusus.