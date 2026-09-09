Resep Telur Dadar Spanyol untuk Hidangan di Rumah, Bahannya Sederhana dan Rasanya Lezat

Resep Telur Dadar Spanyol yang Lezat dan Praktis. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Ingin mencoba menu telur yang berbeda dari biasanya? Telur dadar Spanyol atau yang dikenal dengan nama tortilla de patatas bisa menjadi pilihan sederhana untuk dibuat di rumah.
Hidangan khas Spanyol ini menggabungkan telur dengan kentang dan bawang bombai. Perpaduan tersebut menghasilkan telur dadar dengan bagian dalam yang lembut, sementara permukaannya dapat dibuat sedikit kecokelatan sehingga terasa lebih gurih.
Tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan, tortilla de patatas justru bisa dibuat menggunakan bahan-bahan yang umum tersedia di dapur. Menu ini juga cocok disantap saat sarapan, makan siang, ataupun sebagai camilan.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep telur dadar Spanyol yang praktis dan dapat dibuat menggunakan bahan sederhana.
Telur dadar Spanyol ini bisa menjadi alternatif ketika bosan dengan telur dadar biasa. Kombinasi kentang yang mengenyangkan, bawang bombai yang harum, dan telur yang gurih membuatnya cocok dinikmati tanpa perlu menggunakan bahan-bahan khusus.
Untuk menambah cita rasa, hidangan dapat disajikan bersama saus atau pelengkap favorit sesuai selera.
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Jawa Pos
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