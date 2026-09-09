Resep Ayam Cincang Kemangi ala Rumahan, Gurih Pedas dan Cocok dengan Nasi

JawaPos.com - Ayam cincang kemangi bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk menemani nasi hangat. Perpaduan daging ayam yang gurih dengan aroma khas daun kemangi membuat hidangan ini terasa semakin menggugah selera.
Bumbu berupa bawang, cabai, serai, dan terasi juga memberikan cita rasa yang kuat. Menariknya, bahan-bahan yang diperlukan cukup mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak membutuhkan waktu yang rumit.
Resep ini cocok dibuat untuk menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan cara membuat ayam cincang kemangi yang praktis dan lezat.
Masukkan ayam paha giling ke dalam mangkuk. Tambahkan kecap manis, saus tiram, dan kecap Maggi atau kecap ikan. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata, kemudian sisihkan.
Siapkan bumbu. Cincang bawang putih, bawang merah, dan serai. Setelah itu, iris cabai merah keriting serta cabai rawit.
Panaskan minyak dalam wajan. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum.
Masukkan terasi bakar, serai, cabai merah keriting, serta cabai rawit. Tumis kembali sampai bumbu mengeluarkan aroma harum dan matang.
Masukkan ayam yang telah dimarinasi. Aduk dan masak sampai daging ayam berubah warna serta matang sempurna.
Tambahkan bawang merah utuh, gula pasir, merica, kaldu bubuk, dan saus tiram. Aduk semua bahan hingga bumbu tercampur dan meresap.
Setelah ayam matang dan bumbu merata, masukkan daun kemangi. Masak sebentar saja agar aroma khas kemangi tetap terasa.
Matikan api setelah masakan matang. Pindahkan ayam cincang kemangi ke dalam piring saji.
Hidangkan bersama nasi putih hangat, telur mata sapi, dan perasan jeruk limau agar rasanya semakin segar.
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Jawa Pos
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