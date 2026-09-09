Resep Ceker Mercon Rumahan, Pedasnya Nampol dan Bikin Susah Berhenti Makan

JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, ceker mercon bisa menjadi pilihan camilan yang menggugah selera. Perpaduan ceker yang lembut dengan sambal bercita rasa pedas membuat hidangan ini cocok disantap kapan saja.

Ceker yang dimasak hingga empuk akan terasa semakin nikmat ketika dipadukan dengan bumbu cabai yang melimpah. Jika bumbunya dimasak dengan tepat, rasa pedas dan gurihnya dapat meresap hingga ke bagian dalam ceker.

Hidangan ini juga cukup mudah dibuat di rumah. Bahan yang diperlukan relatif sederhana dan proses memasaknya tidak membutuhkan teknik yang rumit.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ceker mercon yang bisa dicoba sendiri di rumah.

Bahan-bahan 500 gram ceker ayam

10 buah cabai merah

100 gram cabai rawit

7 siung bawang merah

6 siung bawang putih

3 butir kemiri

½ sendok teh terasi

Garam secukupnya

Gula secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Merica bubuk secukupnya

2–5 sendok makan kecap manis

Air secukupnya

Minyak untuk menumis Cara Membuat Ceker Mercon 1. Bersihkan ceker

Cuci ceker sampai bersih. Jika masih terdapat kulit ari, siram dengan air panas agar kulit lebih mudah dilepaskan. Setelah bersih, ceker siap direbus.

2. Rebus hingga empuk

Didihkan air kemudian masukkan ceker. Gunakan metode 5-30-7, yaitu rebus selama lima menit, matikan api dan diamkan ceker dalam panci selama sekitar 30 menit, kemudian rebus kembali selama tujuh menit.

Setelah proses selesai, angkat ceker dan tiriskan.