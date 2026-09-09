Resep Ceker Mercon Rumahan, Pedasnya Nampol dan Bikin Susah Berhenti Makan

Resep Ceker Mercon yang Pedas dan Bikin Nagih. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, ceker mercon bisa menjadi pilihan camilan yang menggugah selera. Perpaduan ceker yang lembut dengan sambal bercita rasa pedas membuat hidangan ini cocok disantap kapan saja.
Ceker yang dimasak hingga empuk akan terasa semakin nikmat ketika dipadukan dengan bumbu cabai yang melimpah. Jika bumbunya dimasak dengan tepat, rasa pedas dan gurihnya dapat meresap hingga ke bagian dalam ceker.
Hidangan ini juga cukup mudah dibuat di rumah. Bahan yang diperlukan relatif sederhana dan proses memasaknya tidak membutuhkan teknik yang rumit.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ceker mercon yang bisa dicoba sendiri di rumah.
1. Bersihkan ceker
Cuci ceker sampai bersih. Jika masih terdapat kulit ari, siram dengan air panas agar kulit lebih mudah dilepaskan. Setelah bersih, ceker siap direbus.
2. Rebus hingga empuk
Didihkan air kemudian masukkan ceker. Gunakan metode 5-30-7, yaitu rebus selama lima menit, matikan api dan diamkan ceker dalam panci selama sekitar 30 menit, kemudian rebus kembali selama tujuh menit.
Setelah proses selesai, angkat ceker dan tiriskan.
3. Siapkan bahan sambal
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Jawa Pos
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