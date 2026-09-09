Lauk Murah Meriah Rasa Mewah, Ini Resep Telur Kribo Sambal Embe

Resep Telur Kribo Sambel Embe yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Willgoz Kitchen)
JawaPos.com – Tidak perlu bahan mahal untuk menyajikan lauk yang menggugah selera. Telur ayam yang sederhana pun bisa diolah menjadi hidangan istimewa, salah satunya telur kribo sambal embe.
Perpaduan telur yang digoreng hingga memiliki tekstur keriting dan renyah dengan sambal embe yang gurih serta pedas membuat menu ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.
Selain rasanya yang menggoda, bahan-bahan yang digunakan juga relatif mudah ditemukan dan tidak membutuhkan biaya besar. Karena itu, telur kribo sambal embe bisa menjadi pilihan lauk praktis untuk makan siang maupun makan malam.
Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep ini bisa menjadi pilihan. Dilansir dari kanal YouTube Willgoz Kitchen, berikut bahan dan cara membuat telur kribo sambal embe.
Langkah pertama adalah membuat sambal embe. Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah secara memanjang. Setelah semuanya selesai, sisihkan terlebih dahulu.
Masukkan irisan bawang putih ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, terasi bakar, dan kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
Panaskan minyak kelapa atau minyak sayur dalam wajan. Tumis bawang merah terlebih dahulu sampai mulai matang.
Selanjutnya, masukkan bawang putih dan cabai rawit merah. Tumis semua bahan hingga matang dan teksturnya menjadi lebih kering.
Setelah sambal matang, angkat dan sisihkan.
Untuk membuat telur kribo, masukkan daun bawang yang telah diiris ke dalam wadah. Tambahkan tepung terigu dan aduk sampai tercampur.
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Jawa Pos
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