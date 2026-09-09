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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 10 September 2026 | 01.44 WIB

Resep Perkedel Singkong Jawa Timur yang Simpel, Gurih di Luar Lembut di Dalam

Resep perkedel singkong (Dok. YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep perkedel singkong (Dok. YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Singkong merupakan salah satu bahan pangan yang mudah ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Bahan sederhana ini pun dapat diolah menjadi beragam makanan, mulai dari hidangan tradisional hingga camilan yang menggugah selera.

Di Jawa Timur, salah satu olahan singkong yang menarik untuk dicoba adalah perkedel singkong. Berbeda dari perkedel kentang pada umumnya, makanan ini menggunakan singkong parut sebagai bahan utama.

Perkedel singkong memiliki rasa gurih dengan bagian luar yang kecokelatan dan tekstur bagian dalam yang lebih lembut. Hidangan ini bisa disantap sebagai camilan maupun dijadikan pelengkap berbagai makanan, termasuk tahu campur.

Bahan yang diperlukan juga cukup sederhana dan mudah ditemukan di dapur. Cara membuatnya pun tidak membutuhkan teknik yang rumit.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep perkedel singkong khas Jawa Timur yang dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan-bahan

  • 500 gram singkong, sudah diparut
  • 5 siung bawang putih
  • 3 siung bawang merah
  • 1 cm kunyit
  • 2 lembar daun jeruk
  • 1 sdt ketumbar bubuk
  • 1 sdt garam
  • ½ sdt kaldu jamur
  • Sedikit gula
  • Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat

  1. Bersihkan singkong terlebih dahulu dengan mencucinya menggunakan air mengalir.

  • Setelah bersih, parut singkong hingga halus. Masukkan hasil parutan ke dalam wadah dan sisihkan.

  • Selanjutnya, siapkan bumbu. Ulek bawang merah, bawang putih, kunyit, daun jeruk, ketumbar, garam, dan gula hingga seluruh bahan menjadi bumbu yang halus.

  • Masukkan bumbu halus tersebut ke dalam wadah berisi singkong parut.

  • Aduk singkong dan bumbu sampai tercampur secara merata sehingga cita rasanya lebih menyatu.

  • Ambil secukupnya adonan, kemudian bentuk menjadi lonjong atau sesuai selera. Lakukan hingga seluruh adonan habis.

  • Panaskan minyak dalam jumlah cukup di atas api sedang.

  • Masukkan perkedel singkong satu per satu ke dalam minyak panas. Goreng hingga permukaannya berubah menjadi kecokelatan dan bagian dalamnya matang.

  • Setelah matang, angkat perkedel dan tiriskan untuk mengurangi minyak yang menempel.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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