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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 9 September 2026 | 23.59 WIB

Renyah dan Lembut Sekaligus, Ini Resep Bistik Ayam Krispi yang Mudah Dibuat

Resep Bistik Ayam Krispi yang Enak dan Menggugah Selera. (Sumber foto: YouTube Devina Hermawan ) - Image

Resep Bistik Ayam Krispi yang Enak dan Menggugah Selera. (Sumber foto: YouTube Devina Hermawan )

JawaPos.com – Ingin menyajikan menu ayam yang berbeda dari biasanya? Bistik ayam krispi bisa menjadi pilihan yang menarik untuk hidangan keluarga maupun jamuan bagi tamu.

Potongan ayam yang digoreng hingga renyah berpadu dengan saus gurih dan kaya rasa. Bagian luarnya terasa krispi, sedangkan daging ayam di dalamnya tetap lembut dan juicy jika diolah dengan tepat.

Menariknya, bahan-bahan untuk membuat hidangan ini cukup mudah ditemukan. Proses memasaknya pun dapat dilakukan di rumah tanpa teknik yang terlalu rumit.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep bistik ayam krispi yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-Bahan

Bahan Marinasi

  • 2 potong paha ayam fillet tanpa kulit
  • 1 siung bawang putih, dihaluskan
  • 1 sendok teh air jahe
  • ½ sendok makan kecap asin
  • 1 sendok makan maizena
  • 1 sendok teh gula pasir
  • ⅛ sendok teh merica
  • ½ sendok teh kaldu bubuk

Bahan Pelapis Kering

  • 10 sendok makan tepung terigu protein sedang
  • 10 sendok makan maizena
  • 2 sendok teh baking powder, opsional
  • 1 sendok makan kaldu bubuk
  • ½ sendok teh merica

Bahan Pelapis Basah

  • 6 sendok makan campuran tepung kering
  • 1 butir telur
  • 3–4 sendok makan air

Bahan Saus

  • 2 sendok makan mentega
  • ½ buah bawang bombai, cincang
  • 2 siung bawang putih, cincang
  • ½ sendok teh minyak wijen
  • 2 sendok makan saus tiram
  • 2 sendok makan saus tomat
  • 3 sendok makan kecap Inggris
  • ½ sendok teh gula
  • ½ sendok teh kaldu ayam
  • 350 ml air
  • 1 sendok teh maizena

Pelengkap

  • Kentang rebus
  • Buncis rebus, potong sesuai selera
  • Wortel rebus, potong sesuai selera

Cara Membuat Bistik Ayam Krispi

Pertama, bersihkan dan keringkan permukaan ayam menggunakan tisu dapur. Letakkan ayam di antara baking paper atau plastik, kemudian pipihkan secara perlahan menggunakan rolling pin atau benda tumpul.

Selanjutnya, buat bumbu marinasi dengan mencampurkan bawang putih, air jahe, kecap asin, merica, gula, kaldu bubuk, dan maizena. Aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata.

Balurkan marinasi ke permukaan ayam. Tutup wadah menggunakan cling wrap, kemudian diamkan setidaknya selama 15 menit agar bumbu lebih meresap.

Sambil menunggu ayam, siapkan saus. Tumis bawang putih dan bawang bombai dengan sedikit minyak sampai harum. Setelah itu, masukkan kecap Inggris, saus tomat, saus tiram, minyak wijen, mentega, serta air.

Tambahkan gula dan kaldu ayam, kemudian masak hingga semua bahan menyatu. Setelah itu, haluskan saus menggunakan blender.

Tuangkan kembali saus ke dalam wajan dan masak dengan api kecil. Masukkan larutan maizena, lalu aduk sampai saus mengental. Setelah kekentalannya sesuai, matikan api.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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