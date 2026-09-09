Renyah dan Lembut Sekaligus, Ini Resep Bistik Ayam Krispi yang Mudah Dibuat

Resep Bistik Ayam Krispi yang Enak dan Menggugah Selera. (Sumber foto: YouTube Devina Hermawan )
JawaPos.com – Ingin menyajikan menu ayam yang berbeda dari biasanya? Bistik ayam krispi bisa menjadi pilihan yang menarik untuk hidangan keluarga maupun jamuan bagi tamu.
Potongan ayam yang digoreng hingga renyah berpadu dengan saus gurih dan kaya rasa. Bagian luarnya terasa krispi, sedangkan daging ayam di dalamnya tetap lembut dan juicy jika diolah dengan tepat.
Menariknya, bahan-bahan untuk membuat hidangan ini cukup mudah ditemukan. Proses memasaknya pun dapat dilakukan di rumah tanpa teknik yang terlalu rumit.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep bistik ayam krispi yang dapat dicoba di rumah.
Pertama, bersihkan dan keringkan permukaan ayam menggunakan tisu dapur. Letakkan ayam di antara baking paper atau plastik, kemudian pipihkan secara perlahan menggunakan rolling pin atau benda tumpul.
Selanjutnya, buat bumbu marinasi dengan mencampurkan bawang putih, air jahe, kecap asin, merica, gula, kaldu bubuk, dan maizena. Aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata.
Balurkan marinasi ke permukaan ayam. Tutup wadah menggunakan cling wrap, kemudian diamkan setidaknya selama 15 menit agar bumbu lebih meresap.
Sambil menunggu ayam, siapkan saus. Tumis bawang putih dan bawang bombai dengan sedikit minyak sampai harum. Setelah itu, masukkan kecap Inggris, saus tomat, saus tiram, minyak wijen, mentega, serta air.
Tambahkan gula dan kaldu ayam, kemudian masak hingga semua bahan menyatu. Setelah itu, haluskan saus menggunakan blender.
Tuangkan kembali saus ke dalam wajan dan masak dengan api kecil. Masukkan larutan maizena, lalu aduk sampai saus mengental. Setelah kekentalannya sesuai, matikan api.
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Jawa Pos
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