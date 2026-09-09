Sake Yamaguchi Jepang Juara Tertinggi di International Wine Challenge

JawaPos.com - Sake asal Prefektur Yamaguchi, Jepang, Tenbi Junmai Ginjo Hotaten, meraih penghargaan tertinggi dalam kategori sake pada kompetisi International Wine Challenge. Produk buatan Choshu Sake Brewery Corp. tersebut dinobatkan sebagai Champion Sake.

Penghargaan itu diberikan setelah Tenbi Junmai Ginjo Hotaten terpilih dari 1.738 produk yang dikirimkan 457 perusahaan. Dilansir dari Kyodo, Rabu (9/9), produk tersebut dibuat di Kota Shimonoseki, wilayah barat Prefektur Yamaguchi, menggunakan beras khusus untuk pembuatan sake yang diproduksi di Shimonoseki.

Presiden Choshu Sake Brewery Corp. Susumu Okamoto mengaku terkejut sekaligus sangat bahagia menerima penghargaan tersebut. Ia berharap kemenangan itu dapat membantu memperkenalkan budaya Jepang kepada lebih banyak orang di dunia.

Tenbi Junmai Ginjo Hotaten dikenal memiliki aroma seperti apel. Para juri memuji sake tersebut karena memiliki tingkat keasaman yang cerah, cita rasa kuat dan berlapis di lidah, serta sensasi akhir yang bertahan lama.

Kategori sake Jepang sendiri mulai diperkenalkan dalam kompetisi tersebut pada 2007. Penghargaan Champion Sake menjadi salah satu pengakuan tertinggi bagi produk yang dinilai terbaik di antara peserta dalam kategori tersebut.

Selain penghargaan utama, kategori Great Value Champion Sake yang diberikan kepada produk berkualitas dengan harga terjangkau diraih Keiryu Ginjo. Sake tersebut diproduksi Endo Brewery Inc. dari Prefektur Nagano.

Sementara itu, Niizawa Sake Brewery Co. dari Prefektur Miyagi dinobatkan sebagai Sake Brewer of the Year untuk kelima kalinya secara berturut-turut.

Perjalanan perusahaan tersebut tidak terlepas dari bencana besar Jepang. Aktivitas pembuatan sake Niizawa dipindahkan setelah bangunan tempat pembuatan sake mereka hancur akibat gempa bumi dan tsunami pada Maret 2011.