Resep Lodeh Timun, Olahan Timun Gurih yang Cocok Jadi Lauk

JawaPos.com - Timun biasanya lebih sering disajikan sebagai lalapan atau pelengkap makanan. Namun, sayuran yang satu ini ternyata juga bisa diolah menjadi masakan berkuah yang gurih dan nikmat. Salah satunya adalah lodeh timun yang dipadukan dengan tahu putih dan santan.

Resep lodeh timun ini menawarkan cita rasa yang cukup kompleks dari perpaduan bumbu halus, kencur, terasi, lengkuas, daun salam, serta cabai. Timun yang dimasak bersama bumbu membuat teksturnya menjadi lebih lembut dan bumbunya semakin meresap.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @devinahermawan dan dapat menghasilkan sekitar empat porsi. Dengan bahan yang relatif sederhana, lodeh timun bisa menjadi alternatif lauk rumahan ketika ingin menyajikan olahan sayur yang berbeda.

Tahu putih juga membuat hidangan ini semakin lengkap. Ditambah sedikit santan, lodeh timun menghasilkan kuah yang gurih dan cocok disantap bersama nasi putih hangat.



Bahan:

4 buah tahu putih

4 buah timun

8 cm lengkuas, digeprek

3 lembar daun salam

¼ sdt kunyit bubuk, opsional

500 ml air

1 sdt kaldu jamur

¼ sdt merica

2 sdt gula pasir

50 ml santan

10 buah cabai rawit hijau

5 buah cabai rawit merah

Minyak secukupnya untuk menumis

Bumbu Halus:

3 siung bawang putih

5 siung bawang merah

2 cm kencur

4 buah cabai rawit hijau

4 buah cabai rawit merah

4 gram terasi

1 sdt garam

Pelengkap:

Nasi putih



Cara Pembuatan:

1. Potong tahu putih menjadi beberapa bagian. Goreng tahu hingga permukaannya sedikit kecokelatan, kemudian angkat dan tiriskan.

2. Kupas timun secara berselang-seling, lalu potong menjadi irisan yang cukup tebal agar tidak mudah hancur ketika dimasak.

3. Untuk membuat bumbu halus, masukkan bawang putih, bawang merah, kencur, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, terasi, dan garam ke dalam ulekan. Ulek hingga bumbu cukup halus.

4. Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bumbu halus hingga harum. Masukkan lengkuas yang sudah digeprek, daun salam, dan kunyit bubuk jika digunakan. Aduk hingga tercampur rata.

5. Tuangkan 500 ml air, kemudian masukkan potongan timun dan tahu goreng.

6. Tambahkan kaldu jamur, merica, gula pasir, santan, serta cabai rawit hijau dan merah utuh.

7. Aduk perlahan, lalu masak sekitar 5 menit hingga bumbu meresap dan seluruh bahan matang.

8. Koreksi rasa, kemudian angkat lodeh timun dan sajikan bersama nasi putih hangat.

Lodeh timun bisa menjadi pilihan menarik untuk yang mulai bosan dengan olahan timun yang itu-itu saja. Kuah santannya memberikan rasa gurih, sementara kencur, terasi, dan cabai membuat aromanya semakin khas dan menggugah selera.

Dikutip dari Instagram @devinahermawan, resep lodeh timun ini cocok untuk empat porsi sehingga pas dijadikan menu makan bersama keluarga. Sajikan selagi hangat dengan nasi putih agar kuah gurih dan bumbunya bisa semakin dinikmati.