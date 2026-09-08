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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 9 September 2026 | 04.50 WIB

Bikin di Rumah, Ini Resep Daging Gulung Sayuran dengan Saus Gurih Pedas

Resep Daging Gulung Sayuran yang Menggugah Selera Makan./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Daging Gulung Sayuran yang Menggugah Selera Makan./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Daging gulung sayuran bisa menjadi pilihan menarik bagi Anda yang ingin menyajikan menu keluarga dengan tampilan berbeda. Irisan daging sapi yang gurih dipadukan dengan sayuran seperti buncis, jagung muda, dan jamur enoki, kemudian disiram saus bercita rasa gurih, pedas, dan harum.

Selain memiliki perpaduan rasa yang menggugah selera, hidangan ini juga cukup praktis untuk dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan sehingga cocok dijadikan inspirasi menu makan siang ataupun santapan keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, daging gulung sayuran dibuat dengan menggunakan irisan daging sapi sebagai pembungkus aneka sayuran. Setelah digulung dan dimasak hingga kecokelatan, daging kemudian dimasak kembali bersama saus berbumbu.

Berikut bahan-bahan serta langkah pembuatannya yang bisa Anda ikuti.

Bahan Daging Gulung

  • 500 gram sliced beef atau daging sapi yang diiris tipis
  • 1 bungkus jamur enoki
  • 60 gram baby buncis
  • 4 buah baby corn, potong sesuai kebutuhan
  • 3 siung bawang putih
  • 1 batang daun bawang cung, iris
  • 1 sendok makan tepung maizena

Bahan Saus

  • 1 sendok makan ebi, rendam terlebih dahulu dengan air panas
  • 3 siung bawang putih
  • 1½ sendok makan kecap asin
  • 1½ sendok makan saus tiram
  • ½ sendok makan arak masak, jika digunakan
  • 1 sendok teh minyak wijen
  • 2 sendok makan chili oil
  • 100 ml air
  • 2 sendok teh gula
  • ½ sendok teh penyedap

Bahan Pelengkap

  • 1 sendok makan air jeruk nipis
  • Biji wijen secukupnya

Cara Membuat

Pertama, ambil sekitar dua hingga tiga lembar daging sapi iris untuk setiap gulungan. Bentangkan daging, kemudian letakkan baby buncis, potongan baby corn, dan jamur enoki di bagian tengah.

Gulung daging hingga seluruh isian tertutup dengan rapat. Ulangi langkah tersebut sampai seluruh bahan habis.

Setelah semua gulungan siap, taburi bagian luarnya dengan tepung maizena secara merata. Tepung ini membantu memberikan lapisan permukaan yang lebih baik saat daging dimasak.

Selanjutnya, cincang ebi yang sudah direndam dan haluskan bawang putih. Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian masak gulungan daging hingga seluruh permukaannya berubah warna dan terlihat kecokelatan. Jika sudah matang, angkat dan sisihkan terlebih dahulu.

Gunakan wajan yang sama untuk membuat saus. Tambahkan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih bersama ebi sampai aromanya harum.

Masukkan kecap asin, saus tiram, arak masak bila digunakan, minyak wijen, chili oil, air, gula, dan penyedap. Aduk seluruh bahan hingga saus tercampur rata dan mulai mendidih.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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