Tak Harus Pakai Ayam, Opor Tempe Ini Gurih dan Bikin Nasi Cepat Habis

JawaPos.com – Opor selama ini memang lebih sering dibuat menggunakan ayam atau telur. Namun, bukan berarti tempe tidak bisa disulap menjadi sajian berkuah santan yang gurih dan menggugah selera.

Opor tempe bisa menjadi pilihan bagi siapa saja yang ingin menyajikan makanan lezat dengan bahan sederhana dan biaya yang lebih terjangkau. Tempe yang dimasak bersama santan dan aneka rempah menghasilkan perpaduan rasa gurih, harum, dan nikmat.

Menu ini juga cocok dijadikan lauk sehari-hari, terutama ketika ingin menghemat pengeluaran tanpa mengorbankan rasa. Disantap bersama nasi putih hangat, opor tempe dijamin bisa menjadi menu sederhana yang bikin makan semakin lahap.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep opor tempe yang praktis dan mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan 1 papan tempe Bumbu halus 10 siung bawang putih

8 siung bawang merah

10 butir kemiri sangrai

1 buah cabai rawit

1 ruas jahe

½ ruas kunyit

2 ruas lengkuas

2 sendok teh ketumbar bubuk, opsional

Sedikit minyak

Sedikit air Bahan tambahan 5 lembar daun jeruk

1 lembar daun salam

1 batang serai, memarkan

¼ sendok teh pala bubuk

800 ml air

200 ml santan kental Bumbu penyedap 1½ sendok makan kaldu jamur

1 sendok makan garam

¼ sendok teh merica bubuk

1 sendok teh gula pasir

Daun bawang secukupnya untuk taburan Cara membuat opor tempe Potong tempe sesuai selera, kemudian sisihkan terlebih dahulu.

Untuk bumbu halus, masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, jahe, kunyit, lengkuas, kemiri sangrai, minyak, dan sedikit air ke dalam blender. Haluskan hingga teksturnya lembut.

Panaskan sedikit minyak dalam panci. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tumis bersama daun jeruk, daun salam, dan serai.

Masak bumbu sampai matang dan mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, tambahkan pala bubuk dan aduk kembali agar aromanya semakin keluar.

Masukkan garam, lalu tuangkan air secara perlahan. Aduk hingga bumbu tercampur rata.

Masukkan potongan tempe ke dalam kuah. Tambahkan kaldu jamur, merica, gula, dan bumbu lainnya. Aduk perlahan supaya tempe tidak mudah hancur.

Kecilkan api, kemudian tuangkan santan kental sambil terus diaduk. Cara ini membantu santan tercampur dengan baik dan mengurangi risiko pecah.

Koreksi rasa. Jika sudah sesuai selera, masak beberapa saat hingga bumbu meresap ke dalam tempe.

Matikan kompor dan pindahkan opor tempe ke dalam mangkuk saji.