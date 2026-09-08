Pedasnya Bikin Nagih, Begini Resep Tumis Kerang Cabe Ijo yang Praktis

Resep Tumis Kerang Cabe Ijo yang Bikin Nambah Nasi
JawaPos.com - Kerang bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat dengan bumbu yang sederhana. Salah satu menu yang patut dicoba adalah tumis kerang cabe ijo, perpaduan kerang yang gurih dengan sensasi pedas dan segar dari cabai hijau.
Menu ini cocok dijadikan lauk untuk makan siang maupun makan malam. Apalagi jika disantap bersama nasi putih hangat, aroma bumbu dan rasa pedasnya dijamin membuat selera makan semakin meningkat.
Selain mudah dibuat, bahan-bahan yang diperlukan juga cukup sederhana dan mudah ditemukan. Tingkat kepedasannya pun dapat disesuaikan dengan selera masing-masing.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep tumis kerang cabe ijo yang bisa dibuat sendiri di rumah.
Tumis kerang cabe ijo pun siap disantap. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempah membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi pilihan lauk untuk keluarga.
Agar hasilnya semakin nikmat, gunakan kerang yang segar dan pastikan kerang dibersihkan serta dimasak hingga matang sebelum ditumis bersama bumbu.
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Jawa Pos
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