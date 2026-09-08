Pedasnya Bikin Nagih, Begini Resep Tumis Kerang Cabe Ijo yang Praktis

JawaPos.com - Kerang bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat dengan bumbu yang sederhana. Salah satu menu yang patut dicoba adalah tumis kerang cabe ijo, perpaduan kerang yang gurih dengan sensasi pedas dan segar dari cabai hijau.

Menu ini cocok dijadikan lauk untuk makan siang maupun makan malam. Apalagi jika disantap bersama nasi putih hangat, aroma bumbu dan rasa pedasnya dijamin membuat selera makan semakin meningkat.

Selain mudah dibuat, bahan-bahan yang diperlukan juga cukup sederhana dan mudah ditemukan. Tingkat kepedasannya pun dapat disesuaikan dengan selera masing-masing.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep tumis kerang cabe ijo yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan 500 gram kerang kupas

15 siung bawang merah

10 siung bawang putih

200 gram cabai hijau besar

3 buah cabai keriting

20 buah cabai rawit

1 ruas lengkuas

2 lembar daun salam

2 lembar daun jeruk

Saus tiram secukupnya

Kecap manis secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Minyak untuk menumis

Air secukupnya Cara membuat Bersihkan kerang kupas, kemudian rebus sampai matang. Setelah itu, tiriskan dan sisihkan. Iris bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, dan cabai hijau besar. Geprek lengkuas. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk sampai harum serta layu. Masukkan cabai hijau yang sudah diiris. Aduk bersama bumbu hingga tercampur rata. Tambahkan kerang rebus, kemudian aduk perlahan agar semua bahan menyatu. Beri saus tiram, kecap manis, garam, dan penyedap rasa sesuai selera. Tuangkan sedikit air, lalu aduk kembali hingga bumbu tercampur merata. Masak beberapa saat sampai bumbu meresap dan kuah sedikit menyusut. Koreksi rasa. Jika sudah sesuai selera, matikan api. Pindahkan tumis kerang cabe ijo ke piring saji dan nikmati bersama nasi putih hangat. Tumis kerang cabe ijo pun siap disantap. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempah membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi pilihan lauk untuk keluarga.