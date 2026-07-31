Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 31 Juli 2026 | 21.35 WIB

Bumbu Meresap Sampai Dalam! Begini Resep Tumis Kerang Cabe Ijo yang Wajib Dicoba

Resep Tumis Kerang Cabe Ijo yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com – Kerang menjadi salah satu bahan makanan laut yang banyak digemari karena memiliki cita rasa gurih dan mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satu menu yang bisa menjadi pilihan untuk sajian rumahan adalah tumis kerang cabe ijo.

Perpaduan rasa gurih dari kerang dengan sensasi pedas segar dari cabe ijo membuat hidangan ini semakin menggugah selera. Sajian ini cocok disantap bersama nasi hangat, baik untuk menu makan siang maupun makan malam.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep tumis kerang cabe ijo yang praktis, lezat, dan mudah dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat tumis kerang cabe ijo:

  • ½ kg kerang yang sudah dikupas
  • 15 siung bawang merah
  • 10 siung bawang putih
  • 200 gram cabe ijo besar
  • 3 cabe keriting
  • 20 cabe rawit
  • 1 lengkuas
  • 2 daun salam
  • 2 daun jeruk
  • Saus tiram secukupnya
  • Kecap manis secukupnya

Cara membuat tumis kerang cabe ijo:

  1. Rebus kerang yang sudah dikupas hingga matang, lalu tiriskan dan sisihkan.
  2. Iris bawang merah, bawang putih, cabe keriting, cabe rawit, dan cabe ijo besar.
  3. Panaskan minyak, lalu tumis bawang merah, bawang putih, cabe keriting, cabe rawit, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk hingga harum serta layu.
  4. Masukkan cabe ijo besar, lalu aduk hingga tercampur rata.
  5. Tambahkan kerang, kemudian beri saus tiram, garam, penyedap rasa, dan kecap manis. Aduk hingga semua bumbu merata.
  6. Tuangkan sedikit air dan masak hingga bumbu meresap sempurna.
  7. Setelah matang, angkat tumis kerang cabe ijo dan sajikan bersama nasi putih hangat.

Tumis kerang cabe ijo menjadi pilihan lauk sederhana dengan rasa yang kaya. Perpaduan gurih, pedas, dan aroma rempah membuat menu ini cocok dinikmati kapan saja bersama keluarga.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Kuliner Klasik yang Tak Lekang Waktu, Ini Cara Membuat Mie Godog Jawa yang Lezat - Image
Kuliner

Kuliner Klasik yang Tak Lekang Waktu, Ini Cara Membuat Mie Godog Jawa yang Lezat

Jumat, 31 Juli 2026 | 21.18 WIB

Bikin Nasi Bertambah Terus, Ini Resep Oseng Pepaya Muda Pedas yang Mudah Dibuat - Image
Kuliner

Bikin Nasi Bertambah Terus, Ini Resep Oseng Pepaya Muda Pedas yang Mudah Dibuat

Jumat, 31 Juli 2026 | 21.12 WIB

Resep Praktis Pepes Tahu Kemangi, Menu Sehat untuk Teman Nasi Hangat - Image
Kuliner

Resep Praktis Pepes Tahu Kemangi, Menu Sehat untuk Teman Nasi Hangat

Jumat, 31 Juli 2026 | 21.09 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore