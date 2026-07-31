Bumbu Meresap Sampai Dalam! Begini Resep Tumis Kerang Cabe Ijo yang Wajib Dicoba

Resep Tumis Kerang Cabe Ijo yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com – Kerang menjadi salah satu bahan makanan laut yang banyak digemari karena memiliki cita rasa gurih dan mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satu menu yang bisa menjadi pilihan untuk sajian rumahan adalah tumis kerang cabe ijo.

Perpaduan rasa gurih dari kerang dengan sensasi pedas segar dari cabe ijo membuat hidangan ini semakin menggugah selera. Sajian ini cocok disantap bersama nasi hangat, baik untuk menu makan siang maupun makan malam.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep tumis kerang cabe ijo yang praktis, lezat, dan mudah dibuat sendiri di rumah.