Tak Harus Mie Instan, Coba Resep Mie Goreng Oatmeal yang Praktis

Resep Mie Goreng Oatmeal yang Enak dan Kenyal. (YouTube Devina Hermawan )
JawaPos.com – Mie goreng merupakan salah satu menu praktis yang mudah ditemukan dan disukai berbagai kalangan. Perpaduan rasa gurih, bumbu yang sederhana, serta proses memasak yang cepat membuat hidangan ini cocok disantap kapan saja.
Namun, bagi yang ingin mengurangi konsumsi mie instan, ada alternatif menarik yang bisa dicoba di rumah. Salah satunya adalah membuat mie sendiri menggunakan oatmeal.
Selain memberikan variasi pada menu sehari-hari, mie berbahan oatmeal dapat dipadukan dengan berbagai bahan seperti telur, tauge, dan ayam. Teksturnya pun tetap kenyal sehingga bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menikmati sajian mirip mie goreng dengan bahan yang berbeda.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep mie goreng oatmeal yang bisa dibuat sendiri di rumah.
Pelengkap:
Pertama, haluskan rolled oats menggunakan blender sampai teksturnya menyerupai tepung. Setelah itu, pindahkan oatmeal ke dalam wadah.
Campurkan tepung beras, tepung tapioka, dan garam. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.
Tuangkan air mendidih secara perlahan ke dalam campuran tepung sambil terus diaduk menggunakan sumpit. Setelah adonan mulai hangat, lanjutkan dengan menguleninya menggunakan tangan sampai seluruh bahan menyatu.
Pipihkan adonan hingga memiliki ketebalan sekitar 2–3 milimeter. Jika adonan terasa lengket, taburkan sedikit tepung agar lebih mudah dibentuk.
Selanjutnya, lipat adonan menjadi dua bagian kemudian iris memanjang hingga menyerupai bentuk mie.
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Jawa Pos
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