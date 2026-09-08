Tak Harus Mie Instan, Coba Resep Mie Goreng Oatmeal yang Praktis

JawaPos.com – Mie goreng merupakan salah satu menu praktis yang mudah ditemukan dan disukai berbagai kalangan. Perpaduan rasa gurih, bumbu yang sederhana, serta proses memasak yang cepat membuat hidangan ini cocok disantap kapan saja.

Namun, bagi yang ingin mengurangi konsumsi mie instan, ada alternatif menarik yang bisa dicoba di rumah. Salah satunya adalah membuat mie sendiri menggunakan oatmeal.

Selain memberikan variasi pada menu sehari-hari, mie berbahan oatmeal dapat dipadukan dengan berbagai bahan seperti telur, tauge, dan ayam. Teksturnya pun tetap kenyal sehingga bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menikmati sajian mirip mie goreng dengan bahan yang berbeda.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep mie goreng oatmeal yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan Adonan Mie 150 gram rolled oats

100 gram tepung beras

100 gram tepung tapioka

¼ sendok teh garam

250 ml air mendidih Bahan Mie Goreng 3 siung bawang putih

5 siung bawang merah

3 sendok makan minyak

2 butir telur

50 gram tauge

1 batang daun bawang

1 sendok makan kecap ikan atau kecap asin

1 sendok makan kecap manis

½ sendok teh kaldu bubuk atau penyedap

¼ sendok teh merica Pelengkap:

Ayam kecap sesuai selera Cara Membuat Mie dari Oatmeal Pertama, haluskan rolled oats menggunakan blender sampai teksturnya menyerupai tepung. Setelah itu, pindahkan oatmeal ke dalam wadah.

Campurkan tepung beras, tepung tapioka, dan garam. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.

Tuangkan air mendidih secara perlahan ke dalam campuran tepung sambil terus diaduk menggunakan sumpit. Setelah adonan mulai hangat, lanjutkan dengan menguleninya menggunakan tangan sampai seluruh bahan menyatu.

Pipihkan adonan hingga memiliki ketebalan sekitar 2–3 milimeter. Jika adonan terasa lengket, taburkan sedikit tepung agar lebih mudah dibentuk.