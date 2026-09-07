Wajib Coba di Rumah! Begini Resep Lontong Mie Khas Surabaya yang Praktis

JawaPos.com – Lontong mie merupakan salah satu kuliner yang cukup populer di Surabaya. Sajian ini memadukan lontong, mie, taoge, tahu goreng, serta kuah berbumbu yang semakin nikmat dengan tambahan petis udang.

Perpaduan tersebut menghasilkan cita rasa yang khas, mulai dari gurih, manis, hingga sedikit pedas. Tekstur lontong yang lembut berpadu dengan mie dan taoge yang segar, sementara tahu goreng memberikan sensasi yang lebih renyah.

Tidak harus mencari penjual lontong mie untuk menikmati hidangan ini. Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan, sajian khas Surabaya tersebut dapat dibuat sendiri di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat lontong mie khas Surabaya yang bisa menjadi pilihan menu keluarga.

Bahan-bahan Untuk membuat lontong mie khas Surabaya, siapkan bahan-bahan berikut:

250 gram taoge

250 gram udang

7 siung bawang putih

3 siung bawang merah

1 sendok teh merica

1 sendok makan ebi

Daun bawang secukupnya, iris

Garam dan penyedap rasa secukupnya

Kecap manis Bahan pelengkap:

Tahu

Mie kuning atau mie keriting

Petis

Cabai yang sudah direbus

Bawang putih goreng

Daun seledri, iris

Lontong Cara Membuat 1. Siapkan bumbu halus

Masukkan bawang merah, bawang putih, ebi, merica, dan garam ke dalam cobek. Ulek seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang halus.

2. Tumis bumbu