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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 7 September 2026 | 21.28 WIB

Wajib Coba di Rumah! Begini Resep Lontong Mie Khas Surabaya yang Praktis

Resep Lontong Mie Special Khas Surabaya yang Enak dan Menggugah Selera Makan. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Lontong Mie Special Khas Surabaya yang Enak dan Menggugah Selera Makan. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Lontong mie merupakan salah satu kuliner yang cukup populer di Surabaya. Sajian ini memadukan lontong, mie, taoge, tahu goreng, serta kuah berbumbu yang semakin nikmat dengan tambahan petis udang.

Perpaduan tersebut menghasilkan cita rasa yang khas, mulai dari gurih, manis, hingga sedikit pedas. Tekstur lontong yang lembut berpadu dengan mie dan taoge yang segar, sementara tahu goreng memberikan sensasi yang lebih renyah.

Tidak harus mencari penjual lontong mie untuk menikmati hidangan ini. Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan, sajian khas Surabaya tersebut dapat dibuat sendiri di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat lontong mie khas Surabaya yang bisa menjadi pilihan menu keluarga.

Bahan-bahan

Untuk membuat lontong mie khas Surabaya, siapkan bahan-bahan berikut:

  • 250 gram taoge
  • 250 gram udang
  • 7 siung bawang putih
  • 3 siung bawang merah
  • 1 sendok teh merica
  • 1 sendok makan ebi
  • Daun bawang secukupnya, iris
  • Garam dan penyedap rasa secukupnya
  • Kecap manis

Bahan pelengkap:

  • Tahu
  • Mie kuning atau mie keriting
  • Petis
  • Cabai yang sudah direbus
  • Bawang putih goreng
  • Daun seledri, iris
  • Lontong

Cara Membuat

1. Siapkan bumbu halus

Masukkan bawang merah, bawang putih, ebi, merica, dan garam ke dalam cobek. Ulek seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang halus.

2. Tumis bumbu

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan, kemudian tumis sampai aromanya harum.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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