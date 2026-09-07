Wajib Coba di Rumah! Begini Resep Lontong Mie Khas Surabaya yang Praktis

Resep Lontong Mie Special Khas Surabaya yang Enak dan Menggugah Selera Makan. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com – Lontong mie merupakan salah satu kuliner yang cukup populer di Surabaya. Sajian ini memadukan lontong, mie, taoge, tahu goreng, serta kuah berbumbu yang semakin nikmat dengan tambahan petis udang.
Perpaduan tersebut menghasilkan cita rasa yang khas, mulai dari gurih, manis, hingga sedikit pedas. Tekstur lontong yang lembut berpadu dengan mie dan taoge yang segar, sementara tahu goreng memberikan sensasi yang lebih renyah.
Tidak harus mencari penjual lontong mie untuk menikmati hidangan ini. Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan, sajian khas Surabaya tersebut dapat dibuat sendiri di rumah.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat lontong mie khas Surabaya yang bisa menjadi pilihan menu keluarga.
Untuk membuat lontong mie khas Surabaya, siapkan bahan-bahan berikut:
Bahan pelengkap:
1. Siapkan bumbu halus
Masukkan bawang merah, bawang putih, ebi, merica, dan garam ke dalam cobek. Ulek seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang halus.
2. Tumis bumbu
Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan, kemudian tumis sampai aromanya harum.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis