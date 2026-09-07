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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 7 September 2026 | 21.12 WIB

Bikin Nagih! Resep Ayam Krispi Bumbu Jimbaran Ini Cocok Jadi Menu Keluarga

Resep Ayam Goreng Krispi Bumbu Jimbaran yang Cocok Jadi Menu Spesial. (YouTube Ade Koerniawan) - Image

Resep Ayam Goreng Krispi Bumbu Jimbaran yang Cocok Jadi Menu Spesial. (YouTube Ade Koerniawan)

JawaPos.com – Bumbu Jimbaran dikenal dengan karakter rasa khas Bali yang kaya rempah, gurih, dan memiliki sentuhan pedas yang mampu membuat selera makan meningkat.

Bumbu ini umumnya digunakan untuk berbagai olahan seafood. Namun, cita rasanya ternyata juga cocok dipadukan dengan ayam goreng krispi.

Perpaduan ayam yang renyah dengan baluran bumbu Jimbaran menghasilkan hidangan dengan rasa gurih, pedas, dan aromatik. Menu ini bisa disantap bersama nasi hangat untuk makan siang maupun makan malam.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep lengkap ayam goreng krispi bumbu Jimbaran yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

  • 500 gram paha ayam

Bahan Marinasi

  • 2 siung bawang putih, parut
  • 1 sdt garam
  • 1/2 sdt merica
  • 1/2 sdt MSG
  • 1 sdt cabai bubuk

Bahan Pelapis

  • 500 gram tepung kentang
  • Sejumput garam
  • Cabai bubuk secukupnya, opsional

Bumbu Basa Genap

  • 100 ml minyak goreng
  • 120 gram lengkuas
  • 30 gram jahe
  • 60 gram kunyit
  • 15 gram kencur
  • 100 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 10 gram cabai rawit
  • 50 gram serai
  • 4 lembar atau sekitar 3–4 gram daun jeruk
  • 10 gram terasi
  • 1 sdm lada hitam utuh
  • 1 sdm ketumbar
  • 3 buah kemiri
  • 1/2 buah pala
  • Sejumput garam

Bumbu Bakar Jimbaran

  • 2–3 sdm bumbu basa genap
  • 1 sdm margarin
  • 1 sdm saus tiram
  • 8 sdm kecap manis
  • 2 sdm kaldu jamur
  • Sejumput garam
  • 1 sdm cabai bubuk, opsional

Cara Membuat

1. Marinasi ayam

Masukkan paha ayam ke dalam wadah. Tambahkan bawang putih parut, garam, merica, MSG, dan cabai bubuk.

Aduk dan remas perlahan hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu. Diamkan agar bumbu meresap.

2. Siapkan bumbu basa genap

Iris lengkuas, jahe, kunyit, kencur, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan serai.

Panaskan minyak, kemudian tumis seluruh bahan tersebut. Masukkan pula terasi, kemiri, ketumbar yang telah disangrai, lada hitam, serta pala parut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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