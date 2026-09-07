Bikin Nagih! Resep Ayam Krispi Bumbu Jimbaran Ini Cocok Jadi Menu Keluarga

JawaPos.com – Bumbu Jimbaran dikenal dengan karakter rasa khas Bali yang kaya rempah, gurih, dan memiliki sentuhan pedas yang mampu membuat selera makan meningkat.

Bumbu ini umumnya digunakan untuk berbagai olahan seafood. Namun, cita rasanya ternyata juga cocok dipadukan dengan ayam goreng krispi.

Perpaduan ayam yang renyah dengan baluran bumbu Jimbaran menghasilkan hidangan dengan rasa gurih, pedas, dan aromatik. Menu ini bisa disantap bersama nasi hangat untuk makan siang maupun makan malam.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep lengkap ayam goreng krispi bumbu Jimbaran yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-Bahan Bahan Utama 500 gram paha ayam Bahan Marinasi 2 siung bawang putih, parut

1 sdt garam

1/2 sdt merica

1/2 sdt MSG

1 sdt cabai bubuk Bahan Pelapis 500 gram tepung kentang

Sejumput garam

Cabai bubuk secukupnya, opsional Bumbu Basa Genap 100 ml minyak goreng

120 gram lengkuas

30 gram jahe

60 gram kunyit

15 gram kencur

100 gram bawang merah

50 gram bawang putih

10 gram cabai rawit

50 gram serai

4 lembar atau sekitar 3–4 gram daun jeruk

10 gram terasi

1 sdm lada hitam utuh

1 sdm ketumbar

3 buah kemiri

1/2 buah pala

Sejumput garam Bumbu Bakar Jimbaran 2–3 sdm bumbu basa genap

1 sdm margarin

1 sdm saus tiram

8 sdm kecap manis

2 sdm kaldu jamur

Sejumput garam

1 sdm cabai bubuk, opsional Cara Membuat 1. Marinasi ayam

Masukkan paha ayam ke dalam wadah. Tambahkan bawang putih parut, garam, merica, MSG, dan cabai bubuk.

Aduk dan remas perlahan hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu. Diamkan agar bumbu meresap.

2. Siapkan bumbu basa genap

Iris lengkuas, jahe, kunyit, kencur, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan serai.