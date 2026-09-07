Bikin Nagih! Resep Ayam Krispi Bumbu Jimbaran Ini Cocok Jadi Menu Keluarga

Resep Ayam Goreng Krispi Bumbu Jimbaran yang Cocok Jadi Menu Spesial. (YouTube Ade Koerniawan)
JawaPos.com – Bumbu Jimbaran dikenal dengan karakter rasa khas Bali yang kaya rempah, gurih, dan memiliki sentuhan pedas yang mampu membuat selera makan meningkat.
Bumbu ini umumnya digunakan untuk berbagai olahan seafood. Namun, cita rasanya ternyata juga cocok dipadukan dengan ayam goreng krispi.
Perpaduan ayam yang renyah dengan baluran bumbu Jimbaran menghasilkan hidangan dengan rasa gurih, pedas, dan aromatik. Menu ini bisa disantap bersama nasi hangat untuk makan siang maupun makan malam.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep lengkap ayam goreng krispi bumbu Jimbaran yang bisa dicoba di rumah.
1. Marinasi ayam
Masukkan paha ayam ke dalam wadah. Tambahkan bawang putih parut, garam, merica, MSG, dan cabai bubuk.
Aduk dan remas perlahan hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu. Diamkan agar bumbu meresap.
2. Siapkan bumbu basa genap
Iris lengkuas, jahe, kunyit, kencur, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan serai.
Panaskan minyak, kemudian tumis seluruh bahan tersebut. Masukkan pula terasi, kemiri, ketumbar yang telah disangrai, lada hitam, serta pala parut.
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Jawa Pos
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